Жителям Заполярья предложили посетить виртуальную выставку

В Мурманском художественном музее проходит виртуальная выставка, на которой можно увидеть 25 работ в стиле компьютерной графики. Они созданы молодыми художниками. Лучший плакат могут выбрать зрители, приняв участие в голосовании.



Мероприятие проходит в рамках дистанционных музейных выставок. На этот формат музею пришлось перейти в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса. Дистанционная выставка призвана поддержать интерес к музею.



Конкурс проводится по 4 номинациям: "Агитационный плакат", "Социальный плакат", "Плакат о 75-летие Победы в ВОв", "Событийный плакат".



Областная конкурсная выставка "Плакат молодых художников" начала работу вчера. Авторы работ – школьники и студенты учебных заведений Мурманска – Детской художественной школы, Арктического госуниверситета и Технологического колледжа сервиса. После голосования будут выбраны лучшие плакаты, которые пополнят фонд художественного музея, а авторов наградят после снятия ограничений на посещение музеев. Чем наградят победителей, сотрудники музея не сообщают.