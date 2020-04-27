Жителям Заполярья предложили посетить виртуальную выставку

Мурманская область >> Культура >> 27.04.2020

В Мурманском художественном музее проходит виртуальная выставка, на которой можно увидеть 25 работ в стиле компьютерной графики. Они созданы молодыми художниками. Лучший плакат могут выбрать зрители, приняв участие в голосовании.

Мероприятие проходит в рамках дистанционных музейных выставок. На этот формат музею пришлось перейти в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса. Дистанционная выставка призвана поддержать интерес к музею.

Конкурс проводится по 4 номинациям: "Агитационный плакат", "Социальный плакат", "Плакат о 75-летие Победы в ВОв", "Событийный плакат".

Областная конкурсная выставка "Плакат молодых художников" начала работу вчера. Авторы работ – школьники и студенты учебных заведений Мурманска – Детской художественной школы, Арктического госуниверситета и Технологического колледжа сервиса. После голосования будут выбраны лучшие плакаты, которые пополнят фонд художественного музея, а авторов наградят после снятия ограничений на посещение музеев. Чем наградят победителей, сотрудники музея не сообщают.





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