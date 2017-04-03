"Ленинский комсомол" станет одним из музеев Заполярья

Мурманская область >> Культура >> 03.04.2017

Первая атомная подводная лодка времен СССР К-3 "Ленинский комсомол" станет музеем на воде. Это будет еще одной достопримечательностью Заполярья, которая сможет привлекать туристов, в том числе иностранных. Но в каком городе она будет стоять, пока не известно.

В этом месяце исторический экспонат снова спустят на воду, и это станет новой историей для корабля. "Ленинский комсомол" в настоящий момент полностью отремонтирован и готов к получению своего нового статуса – музейного.

Денежный вопрос до сих пор не решен, поэтому неизвестно, кто будет финансировать содержание музея, и кому он будет принадлежать. Над решением этих вопросов работают уже больше трех месяцев, но дело не двигается с места. Изначально планировалось, что финансирование будет выделено уже в первом квартале текущего года, но квартал прошел, денег до сих пор нет.

С местом дислокации лодки тоже пока не определились, но, скорее всего, это будет Мурманск. Это наиболее вероятный претендент, хотя есть и другие. Специалисты считают, что место подлодки должно быть рядом с атомным ледоколом-музеем "Ленин".

Адмирал В.Попов ранее рассказывал, что проектантом создания музея будет Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", на котором "Ленинский комсомол" был создан. Заполярье для дислокации музея – место идеальное, и здесь АПЛ сможет быть филиалом музея Севфлота и Центрального военно-морского музея.

Справка. "Ленинский комсомол" - третья в мире и первая в России атомная подводная лодка. Ее спустили на воду в 1957 г., а через десять лет на ней случился пожар в I и II отсеках, по причине которого 39 человек погибли. В 1991 г. лодку вывели из состава флота, и с тех пор она просто ржавела. Только несколько лет назад ей решили найти новое применение.





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