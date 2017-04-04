Герои комиксов, фильмов, сериалов, мультиков и игр собрались в Сыктывкаре на фестивале "Сыр-Кон"

Традиционным фестиваль "Сыр-Кон" прошел недавно в Сыктывкаре. Фанаты популярных сериалов, аниме, комиксов участвовали в косплей-дефиле, смотрели известные фильмы, играли в настольные игры.



В столице Коми фестиваль поп-культуры проходит третий раз. Это аналог американского "Comic Con", который собирает сыктывкарских анимешников и фанатов, и каждый год фестивали не похож на предыдущий.



Креативный директор мероприятия П. Уляшов, отметил, что фестиваль в 2017 г. стал масштабным. Его готовили 3 месяца, привлекли 20 спонсоров и партнеров, а для проведения выбрали новую площадку. Раньше "Сыр-Кон" проходил в ТЦ "Июнь" и Юношеской библиотеке, в этом году - в центре культурных инициатив "Юг?р".



Гостей фестивали ждал кофе-бар в Зефирном зале, торговые ряды с "мультяшными" кексами, деревянными значками с идолами, кружки с символикой, книги, настольные игры. Среди них особым спросом пользовалась атрибутика фестиваля: значки, футболки, магниты. В качестве развлечений можно было принять участие в скетч-маркете, где художники рисовали аниме-картинки, и мастер-классе по кубикрафту.



В Серебряном зале располагалась фото-зоны, варгейм, зона для отдыха, стояли столы для настольных игр. Также на входе в зал работала выставка "Вселенная Доктора Кто".



Но главные мероприятия проходили на сцене: конкурсы, концерт, викторина про "Симпсонов", розыгрыш призов и косплей-дефиле.



Дефиле в костюмах было потрясающим. Среди участников были были герой фильмов, мультиков, комиксов, компьютерных игр, каждый из которых рассказывал о своем увлечении и времени, которое понадобилось на создание костюма.



На фестивале можно было сходить на лекцию "Средневековые доспехи в сериале "Игра престолов", которую провели представители историко-реконструкционного клуба "Кречет". Завершили лекцию настоящим средневековым боем на мечах.





