Теплоход «Коммунар» станет музеем

Архангельская область >> Культура >> 20.05.2020

В июле теплоходу исполнится 80 лет. Это внушительный возраст для судна, и, несмотря на то, что оно неплохо сохранилось, требованиям времени уже не отвечает.

Архангельский речпорт собирается передать его Северному морскому музею, где «Коммунар» станет музеем на воде. О передаче судна договорились директор музея Е. Тенетов и гендиректор Архангельского речпорта А. Разговоров. Музей и порт составляют документацию для передачи судна.

«Коммунар» построен в 1940 г. на Архангельской ремонтно-эксплуатационной базе Северного речного пароходства (Исакогорский район Архангельска). Летом 1940 г. судно вышло на пригородные линии, где перевозило людей. Работало оно и во время Великой Отечественной войны, о чем сохранились снимки с немецкой аэрофотосъемки Архангельска в 1942 г.

Сейчас в Архангельске также работают теплоходы, перевозящие людей с континента на острова и обратно. В местном порту базируется еще один долгожитель – буксир «Энтузиаст», работавший еще во время ВОв и до сих пор востребованный в порту.





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