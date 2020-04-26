В Мурманской области готовят фестиваль #ВместеЯрче2020

Мурманская область >> Культура >> 21.05.2020

В регионе стартовала подготовка к пятому Всероссийскому фестивалю экологии и энергосбережения #ВместеЯрче2020. Замгубернатора Мурманской области Ю. Сердечкин провел заседание  местного оргкомитета.

В 2020 г. фестивалю исполнится 5 лет. По этому поводу региональный комитет подготовит особенную программу. К организации подключилось 15 профильных организаций сферы теплоэнергетики и ЖКХ. Отличительная особенность юбилейной программы - тема 75-летия Победы и 100-летия Госплана электрификации РФ (ГОЭЛРО). Все мероприятия будут посвящены истории энергетики после ГОЭЛРО, в годы войны, вкладу энергетиков в обороноспособность страны. 

Напомним, что в прошлом году фестиваль собрал 450 студентов и школьников. Итоги фестиваля представлены на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче. В этом году организаторы также рассчитывают на плодотворную работу. Осталось узнать дату проведения, которую пока не оглашают по причине неопределенности эпидемиологической ситуации в регионе.





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