В Мурманской области готовят фестиваль #ВместеЯрче2020

В регионе стартовала подготовка к пятому Всероссийскому фестивалю экологии и энергосбережения #ВместеЯрче2020. Замгубернатора Мурманской области Ю. Сердечкин провел заседание местного оргкомитета.



В 2020 г. фестивалю исполнится 5 лет. По этому поводу региональный комитет подготовит особенную программу. К организации подключилось 15 профильных организаций сферы теплоэнергетики и ЖКХ. Отличительная особенность юбилейной программы - тема 75-летия Победы и 100-летия Госплана электрификации РФ (ГОЭЛРО). Все мероприятия будут посвящены истории энергетики после ГОЭЛРО, в годы войны, вкладу энергетиков в обороноспособность страны.



Напомним, что в прошлом году фестиваль собрал 450 студентов и школьников. Итоги фестиваля представлены на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче. В этом году организаторы также рассчитывают на плодотворную работу. Осталось узнать дату проведения, которую пока не оглашают по причине неопределенности эпидемиологической ситуации в регионе.