Мурманский арктический госуниверситет объявил конкурс "Нравственный подвиг Арктики"

Мурманская область >> Культура >> 07.04.2017

Мурманский арктический госуниверситет объявил конкурс "Нравственный подвиг Арктики", в котором приглашает принять участие всех школьников и студентов области.

Конкурс стартовал 27 марта и приложится до 25 апреля.

Цель мероприятия - укрепление взаимопонимания, гармонизация человеческих отношений, формирование высоких моральных качеств, духовной культуры, развитие креативного мышления.

На конкурс можно выставить короткометражные видеоролики, стихи, рисунки по нескольким категориям: "Человек-Человек", "Техника и Человек", "Природа и Человек. Человек Арктики".

В первой номинации должны быть представлены работы, отражающие гармонию взаимоотношений между людьми, основанные на радости, любви, дружбе, самоотверженности, т. е. работы, посвященные мужественным, добрым, благородным людям, совершающим альтруистические поступки.

Во второй номинации работы должны отражать образ человека в мире техники. Например, человека в море, в воздухе или на земле, но сквозь призму человеческих отношений (поддержки, взаимопомощи, дружбы).

В третий категории работы должны показывать гармоничное взаимодействие природы и человека, поддержание экологии, любовь к родине и Земле, а также отражающие жизнь человека в Арктике, ее понимание и любовь к ней.

Работы могут быть исполнены одними человеком и группой лиц (исключение - стихи), и каждый может представить всего одну работу. В конкурсе могут принять участие только учащиеся региона. Заявки на конкурс принимаются до 21 апреля включительно, после чего несколько дней уйдет на определение победителей. Этим будет заниматься жюри, состав которого не афишируется.

Свои награды в торжественной обстановке победители получат на церемонии в ФГБОУ ВО МАГУ 25 апреля.





Рекомендуем по теме:

В Петрозаводске 15 апреля пройдет необычный конкурс красоты

Утверждена деловая программа Международного арктического форума в Архангельске

Испытательный полигон откроют в Архангельской области

Семейный конкурс "Зигзаг удачи" прошел в Сыктывкаре

Вологодская область стала лучшим экологическим местом для отдыха в России

В Архангельске выбрали победителей конкурса "Студент года"


В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

Молодежное правительство Коми побывало в избиркоме

Ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем

Архангельские политики о футболе

Фестиваль "Хумахуш", посвященный 85-летию В. Мальми, пройдет в Петрозаводске

В Архангельске открылась всероссийская выставка "Лики России"

За первые месяцы 2017 г. диспансеризацию в НАО прошли только 14,7% взрослого населения
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета