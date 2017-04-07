Мурманский арктический госуниверситет объявил конкурс "Нравственный подвиг Арктики", в котором приглашает принять участие всех школьников и студентов области.



Конкурс стартовал 27 марта и приложится до 25 апреля.



Цель мероприятия - укрепление взаимопонимания, гармонизация человеческих отношений, формирование высоких моральных качеств, духовной культуры, развитие креативного мышления.



На конкурс можно выставить короткометражные видеоролики, стихи, рисунки по нескольким категориям: "Человек-Человек", "Техника и Человек", "Природа и Человек. Человек Арктики".



В первой номинации должны быть представлены работы, отражающие гармонию взаимоотношений между людьми, основанные на радости, любви, дружбе, самоотверженности, т. е. работы, посвященные мужественным, добрым, благородным людям, совершающим альтруистические поступки.



Во второй номинации работы должны отражать образ человека в мире техники. Например, человека в море, в воздухе или на земле, но сквозь призму человеческих отношений (поддержки, взаимопомощи, дружбы).



В третий категории работы должны показывать гармоничное взаимодействие природы и человека, поддержание экологии, любовь к родине и Земле, а также отражающие жизнь человека в Арктике, ее понимание и любовь к ней.



Работы могут быть исполнены одними человеком и группой лиц (исключение - стихи), и каждый может представить всего одну работу. В конкурсе могут принять участие только учащиеся региона. Заявки на конкурс принимаются до 21 апреля включительно, после чего несколько дней уйдет на определение победителей. Этим будет заниматься жюри, состав которого не афишируется.



Свои награды в торжественной обстановке победители получат на церемонии в ФГБОУ ВО МАГУ 25 апреля.

