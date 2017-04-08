ФСБ РФ объявила конкурс на лучшее произведение искусства

ФСБ РФ объявила конкурс на лучшее литературное произведение и произведение искусства на тему отечественных спецслужб. Конкурс проводится по номинациям "Актерская работа", "Телевизионные и радиопрограммы", "Музыкальное искусство", "Журналистика и художественная литература", "Кино- и телефильмы", "Изобразительное искусство". В Мурманске уже начали к нему готовиться и подавать заявки.



Цель акции – популяризировать спецслужбы среди населения, потому что практика и многочисленные опросы показывают, что люди к ним относятся с долей опаски и недоверия. Также акция призвана привлечь на службу в свои ряды новых сотрудников.



Участвовать в конкурсе могут отдельные авторы, издательства с их разрешения, редакции, студии, кинокомпании, творческие союзы и общественные организации, юридические и физические лица. Заявки можно подавать произвольной форме, указав номинацию.



Потенциальные участники должны указывать ФИО автора произведения, адрес, контактный телефон (для физлиц); наименование организации или предприятия, адрес, контактный телефон (для юрлиц). Если конкурсное произведение представляется коллективом авторов, должны прилагаться сведения о руководителе коллектива.



К каждому типу работ есть отельные требования:



- литературное произведение должно быть опубликовано в печатном издании и представлено в 2-х экземплярах;

- журналистская работа должна быть представлена в напечатанном виде, указано название издания, где текст опубликован, дата публикации, в 2-х экземплярах;

- видеоработы должны предоставляться на кассетах формата VHS и Betacam SP или в формате DVD в 2-х экземплярах;

- аудиоработы нужно представить на кассетах или компакт дисках в 2-х экземплярах;

- художественные работы должны быть представлены в оригинале.