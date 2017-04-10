Выставка "Солдатская еда на фоне столетий" из 100 предметов частной коллекции открылась в Северодвинске

Архангельская область >> Культура >> 10.04.2017

Северодвинец Г. Дубинин представил выставку "Солдатская еда на фоне столетий", которая открылась в краеведческом музее. Это частная коллекция, поэтому особенно интересна посетителям.

Коллекционер рассказал, что идея рассказать о малоизвестной стороне войны возникла по причине того, что о боевых действиях и их героях знают все, это изучают в школах, но это только верхушка айсберга. Большую часть информации мало кто знает, например, о том, что делали солдаты, когда не стреляли, чем занимались каждый день, в частности, что и из чего ели.

В экспозиции представлены порядка 100 предметов, принадлежащих бойцам Красной Армии, Германии, Болгарии, Венгрии, Голландии, Швейцарии, Италии, США, Франции, Австро-Венгрии и Японии. Самый возрастной экспонат коллекции - оригинал солдатского котелка 1887 г. Также здесь можно увидеть несколько экспонатов музея поисковиков "Эдельвейс".

Представители музея с энтузиазмом восприняли идею коллекционера предложить зрителям такую коллекцию, потому что она была бы интересна людям любого возраста, пола и социального положения. Она могла бы заинтересовать школы и стать пособием для проведения уроков истории. Экспонаты частной коллекции пополнились несколькими музейными экспонатами, в результате чего родились интересная выставка.

Некоторые предметы вызывают у самого Дубинина большой интерес. Например, загнутая на конце ложка, которую солдат цеплял за голенище сапога, чтобы она не свалилась внутрь. Также есть английская фляжка конца 18 века, приблизительно такая, как в фильме "Выживший".

Не обошли в экспонатах и тему алкоголя, употребление которого не контролировалось в рядах военных до начала 18 в., когда Петр I отдал приказ солдатам пить исходя из нормы 250 гр. водки и 2 л пива в сутки.







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