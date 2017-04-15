Госучреждения культуры Коми получат независимую оценку качества услуг

Все учреждения культуры Коми в конце сентября получат независимую оценку качества предоставляемых услуг. Ее пройдут все госучреждения, которых в регионе 13.



Оценка будет включать результаты опросов посетителей, данные, опубликованные на официальных сайтах организаций и портале для размещения данных о муниципальных и госучреждениях.



Среди критериев оценки: доступность и открытость сведений об организации, комфортность предоставления услуг, удовлетворенность посетителей, время ожидания, вежливость, доброжелательность и компетентность работников. Проверить работу учреждений культуры было решено, так как качество работы сферы культуры является приоритетным направлением на региональном и федеральном уровнях.

Возможность принимать участие в культурной жизни, посещении мероприятий, бесплатных занятий в секциях и кружках, должна быть у всех жителей Коми, особенно у молодежи.



Итоги будут подведены общественным советом при Комитете по делам культуры, а предложения по поводу организации дальнейшей работы, направлены во все учреждения культуры и искусства.



Театрам, библиотекам, музеям, культурно-досуговым центрам было предложено активизировать взаимодействие с волонтерами, творческими объединениями, общественными организациями, организовать электронную продажу билетов, увеличить объемы онлайн-трансляций, которыми могли бы пользоваться жители отдаленных районов.



Принять участие в оценке работы госучреждений культуры может каждый. Для этого на странице сайта Минкульта Коми можно заполнить анкету по любому выбранному направлению.



Независимая оценка услуг в сфере культуры - форма общественного контроля. Необходимость ее объясняется тем, что заведения культуры не всегда отличаются доступностью, в том числе для людей с ограниченными возможностями, а качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.

