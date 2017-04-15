В Кондопоге состоялся Пушкинский фестиваль

Республика Коми >> Культура >> 15.04.2017

В Кондопоге состоялся Пушкинский фестиваль, инициатором которого стал Союз пушкинских школ Карелии. Он объединяет 3 тыс. учащихся и 200 педагогов.

Международный фестиваль стал шестнадцатым и объединил любителей не только пушкинских произведений, но и времени, в которое жил и творил поэт.

Проводят фестиваль с 1999 г., когда впервые был организован праздник "Россия первая любовь", а в 2000 г. по инициативе СШ № 2 в Костомукше состоялся первый фестиваль Пушкинских школ.

Каждый год мероприятие проводится в разных школах, и за свою историю его организаторами были учебные заведения Петрозаводска, Кондопога, Костомукши, Тарту (Эстония). В 2017 г. фестиваль Союза пушкинских школ прошел в СШ № 6 Кондопоги. В его рамках состоялись конкурсы чтецов, показы исследовательских работ, Пушкинский бал, КВН "День туриста" на тему Года экологии.

Каждой школе предстояло ознакомить присутствующих с новшествами своей работы. Например, школа №10 Петрозаводска создала телевидение "Горячая десятка" об уроках бальной культуры.

Во время фестиваля проводились мастер-классы для учителей по программе "Мы и общество", тренинги по командообразованию. Но самым ярким событием стал Пушкинский бал, который прошел во Дворце искусств. Дворцовая обстановка идеально подходила под воздушные вечерние платья девушек и костюмы их кавалеров. На балу ребята показали, что умеют великолепно танцевать, а танцевать в пушкинском стиле тоже нужно уметь, и как минимум надо было обладать навыками вальсирования.

Большинство участников фестиваля признавались, что широкий формат мероприятия привлекает, потому что он объединил не только литературу. На нем было много направлений, которые можно было открыть для себя, а Пушкинский бал стал его самым запоминающимся аккордом.





Рекомендуем по теме:

В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии

В Вологодской области отмечают день рождения Деда Мороза

В Коми состоялся фестиваль этнической моды "Северный стиль"

Фестиваль "Северный Характер" откроется сегодня в Мурманске

Герои комиксов, фильмов, сериалов, мультиков и игр собрались в Сыктывкаре на фестивале "Сыр-Кон"

Фестиваль "Шаг навстречу!" может обосноваться в Петрозаводске


Архангельские политики о футболе

Ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем

В Архангельске получили лицензию на проведение трансплантаций

В 2016 г. показатель инфекционной заболеваемости в Коми составил 483 человека на 100 тыс. населения

В водные объекты Вологодской области вложено 500 млн руб.

Госпрограмму поддержки ипотечных заемщиков закрыли раньше срока

С "Лыжни Дружбы" в Раякоски начался "Праздник Севера"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета