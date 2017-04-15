В Кондопоге состоялся Пушкинский фестиваль, инициатором которого стал Союз пушкинских школ Карелии. Он объединяет 3 тыс. учащихся и 200 педагогов.



Международный фестиваль стал шестнадцатым и объединил любителей не только пушкинских произведений, но и времени, в которое жил и творил поэт.



Проводят фестиваль с 1999 г., когда впервые был организован праздник "Россия первая любовь", а в 2000 г. по инициативе СШ № 2 в Костомукше состоялся первый фестиваль Пушкинских школ.



Каждый год мероприятие проводится в разных школах, и за свою историю его организаторами были учебные заведения Петрозаводска, Кондопога, Костомукши, Тарту (Эстония). В 2017 г. фестиваль Союза пушкинских школ прошел в СШ № 6 Кондопоги. В его рамках состоялись конкурсы чтецов, показы исследовательских работ, Пушкинский бал, КВН "День туриста" на тему Года экологии.



Каждой школе предстояло ознакомить присутствующих с новшествами своей работы. Например, школа №10 Петрозаводска создала телевидение "Горячая десятка" об уроках бальной культуры.



Во время фестиваля проводились мастер-классы для учителей по программе "Мы и общество", тренинги по командообразованию. Но самым ярким событием стал Пушкинский бал, который прошел во Дворце искусств. Дворцовая обстановка идеально подходила под воздушные вечерние платья девушек и костюмы их кавалеров. На балу ребята показали, что умеют великолепно танцевать, а танцевать в пушкинском стиле тоже нужно уметь, и как минимум надо было обладать навыками вальсирования.



Большинство участников фестиваля признавались, что широкий формат мероприятия привлекает, потому что он объединил не только литературу. На нем было много направлений, которые можно было открыть для себя, а Пушкинский бал стал его самым запоминающимся аккордом.



