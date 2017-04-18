Деревня Норинская готовится к "Бродскийфэсту"

Архангельская область >> Культура >> 18.04.2017

В деревне Норинская Архангельской области пройдет литературный фестиваль "БродскийФест", так как именно в этом месте отбывал ссылку в 1964-1965 гг. лауреат Нобелевской премии по литературе И. Бродский.

Каждый год в честь Дня славянской культуры и письменности и дня рождения поэта здесь проводятся культурные мероприятия. Гостям предлагают насыщенную программу: молебен в честь просветителей Кирилла и Мефодия, литературно-музыкальный микс от учащихся и учителей Лесозаводской школы п. Коноша, поэтический нон-стоп "77" и литературную лабораторию Арт-резиденции "Норинская: добровольная ссылка". Без вкусностей фестиваль также не обойдется. "Изюминкой" станет гастрономическая презентация, угощение трестовиком и мастер-класс по печению картошки "От Бродского".

Участники и гости фестиваля смогут совместными усилиями посадить картофель цветы, кусты малины и деревья. Также будут организованы экскурсии в Дом-музей И. Бродского и краеведческий музей и в деревню Норинская.

"БродскийФест" имеет свой символ – ветку черемухи. Черемуха начинает цвести в двадцатых числах мая, как раз к фестивалю. Известно, что Бродский посадил черемуху около своего дома, которую выкопал в лесу, и после того, как писателя не стало, только черемуха хранила память о его пребывании в деревне.

Справка. И. Бродский был арестован в феврале 1964 г. в Ленинграде. Его обвиняли в тунеядстве, и сделали из его дела настоящее показательное наказание. На его защиту встали Ахматова, Шостакович, Маршак, но суд был неумолим – 5 лет ссылки в Архангельской области с привлечением к физическому труду. Писатель работал в Норинской разнорабочим, жил в деревенском доме и писал свои произведения, а местный литературный журнал не побоялся печатать опального гения.








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