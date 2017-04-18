109 объектов культурного наследия Коми направили на госрегистрацию

Республика Коми >> Культура >> 18.04.2017

В 2016 г. в Коми 109 объектов культурного наследия направили на госрегистрацию. Только 46 из них - археологические памятники. Об этом сообщил на заседании Общественного совета Управления республики замначальника ведомства С. Павлюшин.

Доля объектов культурного наследия, данные о которых внесены в электронную базу единого госреестра, выросла до 72%, хотя в начале года этот показатель был всего 33%.

Приказ Управления в 2016 г. утвердил особенности предметов охраны 38 объектов культурного наследия. Например, фишкой "Дворца пионеров и школьников" Сыктывкара являются исторические габариты здания, конструкция и форма кровли, архитектурное решение главного фасада.
Также к особенностям можно отнести декор фасадов здания (пилястры, тимпан фронтона с барельефами тематики пионерии, арочное обрамление окон, лепнину).

Приказом были разработаны и позже утверждены границы 29 исторических памятников, которые нельзя рассматривать отдельно от самих памятников. Границы дают возможность использовать территорию объекта культурного наследия правильно, так как теперь четко прописаны действия, которые на этих территориях разрешены и запрещены.

Например, на территории земского училища в с. Выльгорт разрешено благоустраивать и озеленять территорию, устанавливать информационные таблички, обозначения, малые архитектурные формы в виде оград, лавочек, фонарных столбов, и не нарушать исторической среды - делать ремонт, реконструировать подземные инженерные коммуникации, рекультивировать нарушенные участки.

Также на территории культурного объекта запрещено новое строительство, любая хозяйственная деятельность, которая может привести к разрушению или искажению внешнего вида объекта, самовольную вырубку растительности, установку на фасадах и крышах средств техобеспечения (кондиционеров, спутниковых тарелок, антенн), организацию автостоянки и установку рекламных конструкций.





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