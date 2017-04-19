20-22 апреля в Череповце состоятся Милютинские дни

Вологодская область >> Культура >> 19.04.2017

В Череповце пройдут Милютинские дни в честь 188-летия со дня рождения главы города И. Милютина. Программа посвящена транспортной сфере города как фактору культурного, социально-экономического и политического развития. Этот праздник на протяжении многих лет проводится в городе, чем местные жители отдают дань памяти выдающемуся градоначальнику, благодаря которому о Череповце узнала вся Россия.

В рамках программы будет проведена церемония возложения цветов к памятнику на пл. Милютина, после чего в Доме И. Милютина откроется экспозиция "Череповецкие пути-дороги". Здесь будут представлены экспонаты фондов Череповецкого музейного объединения: фотографии шлюзов Мариинской системы, топографические карты, модели барок, пароходов, призванные показать роль Череповца в транспортной системе страны.

Масштаб работы Милютина в должности градоначальника и разработчика транспортной системы представит рукопись Н. Кабачинского 1940 г. "К истории города Череповца". Этот документ имеет историческую ценность, поэтому увидеть его будет интересно всем, кто хоть немного разбирается в истории и инженерном деле.

Также в рамках мероприятия пройдет аукцион-выставка местных художников Л. Борисовой, И. Зайцева, Р. Зубкова и др. В Художественном музее можно будет увидеть их картины и купить. Деньги от продажи пойдут на благотворительные цели.

Главное событие Милютинских дней - тринадцатые Милютинские чтения, которые в этом году будут посвящены теме Всероссийской научно-практической конференции о транспортной сфере российской провинции второй половины ХIХ. В чтениях примут участие школьники и учащиеся техникумов и училищ Вологодской области.

Милютинские дни рассчитаны на три дня, и начнутся 20 апреля.





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