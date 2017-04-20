"Библионочь" в формате машины времени пройдет в Сыктывкаре
21 апреля Национальная библиотека Коми станет площадкой ежегодного фестиваля "Библионочь" в четвертый раз. В этом году тематикой мероприятия выбрали путешествия.
Идею создать такую "машину времени" предложили сотрудники учреждения и объяснили это юбилеем - 180-летнием библиотеки. В рамках мероприятия посетителям постараются продемонстрировать ход истории и проследить ее самые яркие моменты. Каждая площадка покажет, что в любой эпохе было что-то выдающееся.
В фойе второго этажа откроют кофейню конца 19 в, где можно будет сфотографироваться у "живой" картины, узнать интересные факты о шоколаде. Библиоквест "Выбраться из комнаты за 30 минут" по произведению Д. Фонвизина "Недоросль" посвятят 18 веку.
Первый этаж отдадут под арт-кафе "Бродячая собака" - аналог легендарного кабаре Серебряного века, где гости смогут принять участие в поэтическом марафоне, блиц-лекции об искусстве, увидеть танцевальные номера, что-нибудь выиграть в лотереи, выпить качественный кофе и поддавшись азарту стать участником аукциона.
Не обойдут стороной и атмосферу советской эпохи. Посетители смогут стать "воспитанниками" лагеря "Ленинка", посетить книжный "магазин" эпохи СССР, принять участие в фотосессии на революционную тематику на фоне скульптуры В. Ленина.
Хорошей традицией стало во время "Библионочи" играть в "Мафию", а сеансы игр попробуют провести в атмосфере 90-х годов прошлого столетия.
"Машина времени" покажет исторические библиоэкспонаты: прижизненное издание "Айвенго" В. Скотта, 3D-ручку и робота.
На "Билилионочь" можно приходить в костюмах, а самый впечатляющих из них будет удостоен приза. Спонсорами мероприятия изъявили желание стать многие организации, поэтому подарков ожидается много.
Закрытие мероприятия пройдет "с огоньком" - для гостей выступят артисты из фаер-шоу.
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