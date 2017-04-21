В Мурманске пройдет международный фестиваль "Птица Баренц"

Мурманская область >> Культура >> 21.04.2017

На днях Мурманск станет местом проведения международного фестиваля "Птица Баренц". В его программе выставки в научной библиотеке, краеведческом музее, галерее "49", "Мурманск Молле". Открытие состоится в воскресенье в сквере на Ленинградской. Помимо Мурманска фестиваль охватит Апатиты и Кировск.

А. Шамшин, директор фестиваля, рассказал, что это будет необычный формат, который охватит уличное пространство, дискуссии за круглым столом и мн. др. Тема дискуссии - важность фестивалей. Об этом попробуют порассуждать создатели известных событийных мероприятий России, Норвегии, Финляндии. Завершится обсуждение концертом с участием музыкантов из США, Дании, Финляндии, Норвегии, России, работающих в разных направлениях: джаз, хаус, рэп, оркестровые миксы, экспериментальная музыка. Не обойдется без классики в исполнении норвежского-русского коллектива "Kammerromanse".

С. Пеюхенен, помощник консула Финляндии в Мурманске по вопросам СМИ, считает фестиваль интересным проектом, особенно в свете этого, что на нем будут играть финские музыканты из Рованиеми. Также в рамках фестиваля финский художник, имя которого пока не разглашается, на протяжении недели будет работать над артобъектом, который посвятит климатическим изменением в Баренц-регионе, а все желающие могут наблюдать за его работой.

Российские и финские художники и артисты организуют перфомансы, проведут встречи с интересными людьми: шахматистами, писателями, художниками, музыкантами и норвежским консулом.

Й. Х. Йоргенсен, представитель консульства Норвегии, сообщил, что на фестиваль приедет норвежский писатель Р.Якобсен - автор книг, часть которых была переведена на русский язык и издавались в России.

Фестиваль продлится до 29 апреля, хотя выставки, которые откроются во время его проведения, будут работать до мая-июня.





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