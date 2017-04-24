Фестиваль "Европейская весна" завершился в Архангельске
Фестиваль "Европейская весна" в двенадцатый раз состоялся в Молодежном театре Архангельска.
Мероприятие подарило горожанам незабываемое шоу, которое длилось около месяца. В нем участвовали в основном россияне, хотя были и редкие представители дальнего зарубежья.
В городе побывали 5 коллективов, каждый из которых представил свое видение мира и доказал, что в мире искусства не бывает иностранных языков, а художественное произведение понимается, вопреки языковому барьеру.
Независимый "Театро ди Капуа" привез российский режиссер Джулиано ди Капуа. Он представил постановку "Мария де Буэнос-Айрес" об Аргентине, главную роль в которой исполнила Г. Бергалло.
Шансонье С. Булар и ансамбль "Boule" из Франции выступили в клубе "Колесо". Французы представили песни собственного сочинения и мировые хиты. "Boule" приехали в Россию впервые, причем на день раньше, чтобы посмотреть город.
Ажиотаж вызвал концерт абсурдистской рок-группы "НОМ" из Санкт-Петербурга. Группа на сцене уже 30 лет, и именно ее публика ждала с нетерпением. Шоу получилось ярким и ураганным.
Также одним из ярчайших событий признан спектакль "Конармия" по рассказам И. Бабеля, который прошел на сцене театра драмы.
Завершал фестиваль спектакль-счастье – шоу театральной компании "Семьянюки" – "Семьянюки Экспресс" из Санкт-Петербурга. Их выступление подошло для финального аккорда идеально, потому что это было весело и эксцентрично. "Семьянюки" уже бывали в Архангельске, но в составе "Лицедеев" под руководством В. Полунина. Сейчас они гастролируют по миру как самостоятельная единица и наравне с первым своим шоу показывают клоун-спектакль "Семьянюки Экспресс", действие которого разворачиваются в вагоне-ресторане, что уже само по себе предполагает забавные действия.
Рекомендуем по теме:
В Коми состоялся фестиваль этнической моды "Северный стиль"
Архангельские катера и лодки "Barents" становятся известными за пределами России
"Карелэнерго" вложит 850 млн руб. в первую в Карелии зарядную станцию
В НАО внесли изменения в закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов"
В Вологде введена в эксплуатацию новая линия по выпуску полиэтиленовых труб
1 млрд 200 млн руб. потребуется на реконструкцию вокзала в Петрозаводске
Форум арктических муниципалитетов прошел в Архангельске