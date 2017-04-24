"Женский проект – 2017" начал работу в Северодвинске

В Северодвинском Центре культурных мероприятий развернул работу "Женский проект – 2017". Целью его организации стала адаптация женщин к миру творчества. Тематические площадки заняли два этажа. Здесь можно посмотреть на таланты других и показать свои способности на мастер-классах и интерактивных площадках. У психолога можно пройти индивидуальное тестирование с помощью различных методик, после которого человек понимает, чего хочет от жизни. Желающих узнать цель жизни оказалось много, и только за 1 час тест прошли около 50 женщин.



В художественной мастерской Э. Жук можно увидеть картину маслом "Маковое настроение", а всех желающих ждут в арт-студии, где учат рисовать гуашью, акрилом, обучают мастерству точечной росписи, созданию изделий из полимерной глины. Мастера обещают, что достойное произведением может выйти даже из рук человека, который совершенно лишен творческой жилки, не умеет рисовать или лепить.



Представители фитнес-клуба "Разминка" раздавали пришедшим подарочные карты для посещения занятий, а любителям растениеводства предлагали семена экзотических растений.



В большом зале прошел концерт Д. Цываревой, который посвятили 80-летию Архангельской области. Виновница торжества станцевала для своего благодарного зрителя. Также в рамках проекта состоялся концерт Любаши, композитора и автора таких песен как "Перелетная птица", "Будь или не будь", "Изучай меня по звездам".



М. Душина, автор проекта, рассказала, что его работа рассчитана на 2 дня. В них удалось равномерно распределить мастер-классы по мыловарению, плетению косичек, художественной росписи. Большой зал выделили для проведения концертов, главным из которых является проект "Сцена для всех".



Завершится проект концертом заслуженной артистки РФ Е. Смольяниновой.