"Женский проект – 2017" начал работу в Северодвинске

Архангельская область >> Культура >> 24.04.2017

В Северодвинском Центре культурных мероприятий развернул работу "Женский проект – 2017". Целью его организации стала адаптация женщин к миру творчества. Тематические площадки заняли два этажа. Здесь можно посмотреть на таланты других и показать свои способности на мастер-классах и интерактивных площадках. У психолога можно пройти индивидуальное тестирование с помощью различных методик, после которого человек понимает, чего хочет от жизни. Желающих узнать цель жизни оказалось много, и только за 1 час тест прошли около 50 женщин.

В художественной мастерской Э. Жук можно увидеть картину маслом "Маковое настроение", а всех желающих ждут в арт-студии, где учат рисовать гуашью, акрилом, обучают мастерству точечной росписи, созданию изделий из полимерной глины. Мастера обещают, что достойное произведением может выйти даже из рук человека, который совершенно лишен творческой жилки, не умеет рисовать или лепить.

Представители фитнес-клуба "Разминка" раздавали пришедшим подарочные карты для посещения занятий, а любителям растениеводства предлагали семена экзотических растений.

В большом зале прошел концерт Д. Цываревой, который посвятили 80-летию Архангельской области. Виновница торжества станцевала для своего благодарного зрителя. Также в рамках проекта состоялся концерт Любаши, композитора и автора таких песен как "Перелетная птица", "Будь или не будь", "Изучай меня по звездам".

М. Душина, автор проекта, рассказала, что его работа рассчитана на 2 дня. В них удалось равномерно распределить мастер-классы по мыловарению, плетению косичек, художественной росписи. Большой зал выделили для проведения концертов, главным из которых является проект "Сцена для всех".

Завершится проект концертом заслуженной артистки РФ Е. Смольяниновой.





Рекомендуем по теме:

Детский городок "Сказка" построят в Мурманске у Семеновского озера

Московские тренеры фитнес-клуба "X-Fit" проведут трехмесячные курсы для мурманских коллег

В Северодвинске стартовал конкурс народной песни "Поморское быванье"

Правительство Мурманской области подписало соглашение о помощи в оказании соцреабилитации бывших наркоманов

Молодежное правительство Коми побывало в избиркоме

Семейный конкурс "Зигзаг удачи" прошел в Сыктывкаре


В Коми состоялся фестиваль этнической моды "Северный стиль"

Архангельские катера и лодки "Barents" становятся известными за пределами России

"Карелэнерго" вложит 850 млн руб. в первую в Карелии зарядную станцию

В НАО внесли изменения в закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов"

В Вологде введена в эксплуатацию новая линия по выпуску полиэтиленовых труб

1 млрд 200 млн руб. потребуется на реконструкцию вокзала в Петрозаводске

Форум арктических муниципалитетов прошел в Архангельске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета