"Федосовские чтения" собрали в Петрозаводске представителей науки и обычных сельчан

В Национальной библиотеке Карелии состоялась научно-практическая краеведческая конференция. В ее рамках прошло пленарное заседание, работали секции "История и культура Русского Севера" и "Фольклорные традиции Заонежья".



В мероприятии приняли участие сотрудники Центра культурных стратегий Роскультпроекта из Москвы, представители РГПУ им. Герцена из Санкт-Петербурга, Российского этнографического музея СПб, Института русской литературы РАН, Института языка КарНЦ РАН, учреждений образования и культуры Карелии, в том числе музея Кижи. Также юбилейная конференция "Федосовские чтения" собрала сельских жителей, которые занимаются изучением родного края, профессоров, докторов наук.



Проект "Федосовские чтения" существует уже 20 лет. Когда-то он зародился в селе как обычное сельское мероприятие, и спустя годы вырос до республиканской конференции с участием ведущих научных центров.



Ключевая задача проекта - изучение истории края. Например, преподаватель толвуйской школы Т. Кондратьева уже несколько лет изучает отходников - крестьян, которые ехали на заработки в Петрозаводск и Санкт-Петербург. Сначала она интересовалась отходничеством женщин, и это оказалось настолько интересно, что Кондратьева решила продолжить свои исследование и понять, как отходничеством занимались заонежские мужчины.



Главная черта краеведческой работы людей, проживающих в Заонежье, - изучение истории людей, основанной на местных материалах, с использованием семейных реликвий, рассказов старожил, старинных вещей, передающихся по наследству из поколения в поколение. Старинные фото и документы дают много информации, о которой нельзя прочитать в официальных энциклопедиях, книгах, и конференция ставила задачу открыть доступ к архивам и поделиться информацией с исследователями.





