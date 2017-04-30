"Золотая маска-2017" будет украшать Театр кукол в Петрозаводске

Художник А. Торик стала лауреатом высшей театральной премии "Золотая маска-2017" за свою работу в спектакле "Железо". Алевтина приехала в Петрозаводске для работы в спектакле "Левша" и привезла в Театр кукол посылку от художника В. Антонова, в которой оказалась его личная "Золотая маска".



Антонов во время вручения премии "Золотая маска", выразил благодарность Петрозаводску, его прекрасному театру, директору, цехам, которые назвал без преувеличения "трижды прекрасными".



Чтобы награду смогли увидеть зрители, ее продемонстрировали перед спектаклем "Железо", а на сцену ее вынес артист В. Тимонин.



Л. Васильева, директор театра, отметила, что дар театру в виде "Золотой маски" – это поступок уникальный, потому что редко кто дарит свои личные награды. Васильева поблагодарила за неоценимый дар, который станет гордостью театра и будет показывать молодым актерам, к чему нужно стремиться. Также Васильева рассказала, что театр продолжит сотрудничество с В. Антоновым и режиссером Б. Константиновым, а также напомнила, что заключительный показ в сезоне спектакля "Железо" состоится 18 мая.



Недавно карельский Театр кукол вернулся из Новгорода, где был на XIV Международном театральном фестивале "Царь-сказка" со спектаклем "Стойкий оловянный солдатик". Спектакль был хорошо принят зрителями и критиками, а послание особенно выделили внимание постановщика к деталям.



Справка. "Золотая маска" – фестиваль и премия, которая выручается с 1995 г. В разные годы в жюри фестиваля сидели О. Басилашвили, И. Косталевский, А. Калягин, А. Димидова, К. Райкин.



Награда представляет собой фарфоровый каркас, хотя для более легкого веса в последнее время его стали делать из папье-маше. Вручается маска на зеркальной поверхности, обрамленной в рамку. За основу эскиза взята традиционная венецианская маска из папье-маше.