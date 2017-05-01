Выставка "Плакат молодых художников" начала работу в Мурманске

Мурманская область >> Культура >> 01.05.2017

В мурманском художественном музее открылась выставка "Плакат молодых художников". Этому проекту исполнилось 14 лет, поэтому для города он стал традиционным.

Она проводится каждый год и предлагает зрителям ознакомиться с особенностями этого вида искусства, которое многие всерьез не воспринимают. Большинство людей считают, что плакат – это развлечение или возможность сделать рекламу, афишу, поэтому он не требует особых умений от создателя.

На самом деле плакат – крупноформатное яркое изображение, в обязательном сопровождении текста, сделанное в рекламных, информационных, агитационных, учебных целях. Как правило, содержание - отражение злободневных социальных проблем.

В этом году в выставке принимают участие преподаватели и ученики Детских художественных школ, и студенты вузов в возрасте 18-30 лет. В рамках мероприятия будет проведен конкурс, в котором выберут лучшие плакаты. Победившие плакаты передадут со стен художественного музея в его фонды.

Экспозиция состоит из 48 работ от 36 городских творцов. Эти плакаты отвечают определенным требованиям, которые в этом году немного изменились. Например, организаторы решили не делать выставку узкотематической и ограничивать фантазию участников какими-либо рамками, поэтому представленные плакаты совершенно разные и по технике (компьютерная графика, рисунок), и по направлению (афиша, социальная реклама, агитация и мн. др.).

В настоящий момент идет голосование, и прямо в музее можно отдаться свой голос за наиболее понравившуюся работу. Автора-победителя наградят призом зрительских симпатий.

С. Ершов, председатель комитета по искусству и культуре Мурманской области, рассказал, что никто из молодых художников не входит в творческие союзы, но их участие в выставке – большой шаг к профессиональной деятельности.

Экспозицию можно увидеть до 14 мая.





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