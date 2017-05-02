"Красу Арктики 2017" выбрали в Сыктывкаре

Праздник грации и красоты состоялся в САФУ. Тематикой шоу выбрали двадцатый век и переломный 1917 г., в частности. Конкурсанты выбирали для себя образы выпускниц института благородных девиц.



Дамы в винтажных костюмах выходили на подиум в сопровождении не менее элегантных кавалеров - курсантов Арктического морского института, после чего пробовали себя в совершенно новом образе - в кожаных "революционных" куртках.



Один номер был посвящен русскому авангардному искусству, бурно развивающемуся во второй половине 10-х гг. прошлого века. Девушки показали хореографический перфоманс в стиле А. Дункан, а в постановке помогала прошлогодняя победительница П. Прилепина.



В качестве проварки на эрудицию финалисткам пришлось рассказывать о выдающихся женщинах прошлого века, среди которых были выбраны В. Мухина, М. Цветаева, З. Ермольева, Н. Бехтерева, А. Коллонтай, М. Плисецкая, Н. Крупская, В. Терешкова и др.



"Вперед в будущее" был последним выходом участниц конкурса на подиум, на котором девушки предстали перед зрителями в традиционных модных платьях.



Председатель жюри и проректор САФУ С. Сорокин должен был назвать победительницу по мнению жюри, а зрители могли выбрать ту, которой достанется приз зрительских симпатий. "Покорительницей сердец" стала А. Смирнова, которая получили и титул "Краса экрана". Категориею "Красота и оригинальность" выиграла В. Шнюкова, "Полярное солнце" и "Юная Краса" – К. Дрегало, "Арктическое лето" и "Очаровательная улыбка" – Т. Ларина, "Совершенство и грация" – Н. Груша, "Снежная нежность" – А. Голубина. Е Березину назвали "Красотой и обаянием", а у Е. Широково оказался "Лучший портрет". "Мисс студенчество" и "Лучшей подругой" стала В. Кетова.



"Сиянием Арктики" стала Ю. Грудина, "Полярной Звездой" – В. Пестова, другим словами это были первая и вторая вице-мисс. А корона досталась А. Смирновой вместе с титулом "Краса Арктики 2017". Подарки получили не только конкурсантки, но и их мамы, которым также пришлось выйти на подиум.