Представители НАО вернулись с наградами с Международной выставки "Сокровища Севера. Мастера и художники России"

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 05.05.2017

В Москве завершилась XII Международная выставка "Сокровища Севера. Мастера и художники России", на которой НАО представляла родовая община Мядекоця. Ее основной вид деятельности - работа с подрастающим поколением, воспитание в традициях ненецкого народа.

Представители округа представили на выставке свою экспозицию, подготовили спектакль "Как Вэрэйко храбрым стал" и "Мы – ненцы", в которую вошли стихи П. Явтысого на родном языке, песни, танец. Номера исполняли дети, а взрослые играли на бубнах, колокольчиках, рожках и копытцах.

Семья Талеевых привезла на родину кубок, диплом, медаль за 2 место конкурса "Танцевально-песенное творчество" в категории "Театральное представление", и спецприз "За сохранение этнокультурного наследия" в конкурсе лучших экспозиций. Мастера Ж. Янгасова и В. Талеева стали лауреатами конкурса за лучшее произведение народного искусства в категории национальных костюмов. Детям родовой общины присвоили звание лауреатов за лучшее произведение народного искусства в категории детского творчества.

"Сокровища Севера. Мастера и художники России" – выставка, которая проводится каждый год. Это мероприятие имеет важную роль в жизни малочисленных народов Севера. На нее приезжают представители коренных народов Севера, Дальнего Востока, Сибири из 25 регионов страны. Это 400 мастеров традиционных промыслов, самодеятельные артисты, художники, представители общин, мастера современных направлений, представляющие уникальную культуру и самобытное творчество.

Добраться из отдаленных регионов РФ в Москву стоит больших денег, поэтому участники пользуются спонсорской поддержкой. Представителей Ненецкого округа профинансировали в рамках госпрограммы по сохранению и развитию коренных народов Севера.





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