Фестиваль "Танцует молодость" прошел в Петрозаводске

Республика Карелия >> Культура >> 06.05.2017

В Петрозаводске состоялся фестиваль "Танцует молодость". Это десятый по счету фестиваль, который объединил участников из Петрозаводска и Карелии, Санкт-Петербурга и Петергофа.

Танцоры из Кеми, Питкяранты, поселка Ильинский удивили разнообразием стилей, а яркие костюмы добавляли исполнению визуальные краски. "Душа павлина" – номер, порадовавший зрителей синхронностью исполнения и необыкновенной красотой. Театр балета "Радуга" из Карелии, который отмечает в этом году 38-й день рождения, поразил количеством участников, которых в коллективе 120. Это дети от 3 лет и подростки до 17. На концерте они исполнили танец "Бабочки", показав высокий уровень подготовки и креативного отношения к делу. Но зрители приняли на ура более современный номер под композицию группы "Браво" "Конечно, Вася!".

На фестивале всегда можно увидеть необычные и нестандартные номера, что привлекает сюда зрителей. Титулованный ансамбль современной хореографии "Чудесники" продемонстрировал номера "Одесский дворик" и "Шарманка", а ученицы школы искусств СПб им. Свиридова представили удивительно изящные и трудные классические номера, стоя на пуантах.

Петрозаводск также отличился большим количеством представленных детских коллективов и хореографических ансамблей. И многие на фестиваль попасть не смогли по причине плотного графика гастролей. У некоторых была более банальная проблема – финансовая, даже несмотря на то, что им не нужно было тратиться на дорогу. Но в фестивале принял участие один из старейших коллективов столицы Карелии - ансамбль современного танца "Феерия", который каждый год удивляет искренностью исполнения и высоким профессионализмом. Недавно он отметил 20-летие концертом во Дворце творчества.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы по современным танцам, которые провела руководитель "Северного течения" Т. Ханаева.





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