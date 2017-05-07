19 июня в Архангельске начнется Международный фестиваль уличных театров

Архангельская область >> Культура >> 07.05.2017

В июне в Архангельске пройдет международный фестиваль уличных театров. В этом году в нем примут участие 12 представителей разных городов и стран.

Долгое время ходили слухи, что в этом году фестиваль не состоится. Об этом заявлял худрук Молодежного театра В. Панов. Но фестиваль выстоял и пройдет 19-26 июня. В нем возобновят "Программу Off", благодаря чему на мероприятии смогут выступить несколько местных коллективов.

На днях Молодежный театр анонсировал приезд барабанщиков из Колумбии, французских музыкантов, аргентинских циркачей. Также уже известно, что приедут коллективы, уже участвовавшие в фестивале. Несмотря на то, что организаторы стремились показать местным жителям что-то новое, не удержались и от приглашения тех, кто производил фурор на прошлых фестивалях. Это театр из Дании "Батида", выступавший еще в 1990 г. на первом фестивале и приезжавший в Архангельск в 2015 г.

Приедут также "Высокие братья", участвовали в фестивале в 2012 г., театр "PG project", представивший пластический спектакль "Chuma21" по роману А. Камю "Чума". Этот спектакль с реками воды и томатного сока подарил зрителям массу эмоций. В этом году театр привезет новую постановку. Представитель коллектива А. Новикова сообщила, что это будут "Превращения" Ф. Кафки, главный герой которого однажды утром проснулся ужасным насекомым. Над постановкой работали члены группы, уже знакомые местному зрителю. С. Медведев выполняет режиссерские функции, Н. Беспалова отвечает за хореографию. Премьера этого спектакля состоится в Санкт-Петербурге 30 мая.

В Архангельске уже можно купить билеты на церемонию открытия фестиваля, которая состоится в театре драмы 19 июня после уличного карнавального шествия.







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