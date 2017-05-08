Протест станет главной темой фестиваля дизайна и визуального искусства "МОСТ" в Сыктывкаре

15-20 мая в Сыктывкаре пройдет фестиваль современного дизайна и визуального искусства "МОСТ". Организаторы - студенты СГУ им. Сорокина и Центр развития добровольчества Коми.



В этом году мероприятие будет посвящено протесту в дизайне и искусстве. Протест - реакция человека на разные ситуации в жизни, и ключевые моменты развития искусства связаны с желанием высказать свое несогласие c устоявшимися традициями.



Организаторы рассчитывают создать площадку для наработки компетенций участников путем создания профессиональных и творческих контактов, расширения знаний в визуальном искусстве. Об этом рассказала руководитель проекта С. Сердитов.



"МОСТ" в городе проводится второй раз. Программу выстроили по принципу форума с мастер-классами и лекциями. Он будет очень отличаться от прошлогоднего. Количество дней фестиваля с 2 увеличилось до 6, программу сделали более насыщенной. Местом проведения выбрали Институт культуры и искусства.



В рамках мероприятия будет представлен выставочный экологический воркшоп и проект А. Логвина (Москва) под названием "Я бы обнял тебя, но я просто текст". Участники смогут принять участие в выставке, лекциях, мастер-классе, встрече с экспертами в области архитектуры, искусства, дизайна, изобразительного искусства, фотографии, кинематографа, журналистики Москвы, Сыктывкара, Санкт-Петербурга.



Среди экспертов фестиваля: художник и фотограф О. Матвеева (Москва), член экспертного совета фестиваля короткометражного кино POTENTIAL А. Лахтадыр (Санкт-Петербург), архитектор Г. Пряничников (Москва), кандидат искусствоведения К. Бандорина (Санкт-Петербург), дизайнер Е. Дружинин (Москва) и дизайнер-критик и журналист О. Косырева (Москва).



На все мероприятия фестиваля попасть бесплатно может каждый желающий.