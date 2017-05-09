Концерт для ветеранов ВОв "Хрустальные звездочки" прошел в Петрозаводске

Республика Карелия >> Культура >> 09.05.2017

В Национальном театре Карелии состоялся концерт "Хрустальные звездочки", посвященной победе в Великой Отечественной войне. Организовало мероприятие правительство Карелии, Минкульт и благотворительный фонд "Кузнецкий мост".

На концерт были приглашены главные виновники торжества – ветераны ВОв, участники локальных войн, курсанты кадетского корпуса, юнармейцы и общественные деятели. Для собравшихся выступили финалисты конкурса "Хрустальные звездочки" и заслуженный артист республики В. Косарев. Также перед публикой выступила творческий коллектива школы-интерната №21, который пригласил участвовать в концерте врио главы Карелии А. Парфенчиков. Он недавно побывал в этом учреждении и решил, что ребята должны показать свои таланты и сделать это ко Дню Победы особая честь. Пять учениц школы-интерната исполнили песни военных лет.

Перед началом концертной программы руководитель региона всех поздравил с Днем Победы. В священный для страны праздник каждая семья каждый гражданин отмечает его по своему, но всех без исключения переполняет чувство гордости. Жители Карелии дорожат памятью о героях Карельского фронта, о сражениях за Петрозаводск, победах и потерях. Карельский фронт один из немногих, кто из всех фронтов Светского Союза действовал более 3,5 лет – самое продолжительное время.

Важно, что ветеранов сегодня будут поздравлять правнуки, внуки и дети. Это будут хорошие теплые слова, песни, популярные в годы войны, благодаря которым вера в победу укреплялись даже в самых безвыходных ситуациях. Концерт для них – это возможность вспомнить молодые годы, своих друзей, сослуживцев, те времена, когда приходилось тяжело, но общий дух армии помог выдержать все испытания и добиться Победы.





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