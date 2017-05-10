В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Мурманская область >> Культура >> 10.05.2017

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны" - норвежского издания М. Старостина. На русском языке книга вышла три года назад, тогда же были впервые опубликованы рукописи первого секретаря местного обкома ВКП(б) в 1939-1945 г.

События, описываемые в дневнике, - это страницы истории жизни Советского Заполярья, Восточного Финнмарка, тяжелая борьба за освобождение в суровых условиях севера, исторические персонажи, события. Это все близко сердцу многих людей по обе стороны границы России и Норвегии.

"Дневник войны" был издан на норвежском языке, благодаря инициативе генконсула Норвегии в Мурманске У. А. Линдемана, который посчитал, что книгу должны иметь возможность прочитать жители Норвегии, о которых там идет речь. Также помогали осуществлять проект Арктический Университет Норвегии, краеведческий музей Мурманска, Института всеобщей истории РАН.

На русском языке "Дневник войны" М. Старостина можно прочитать в электронном виде, так как оцифрованное издание есть в онлайн-библиотеке "Кольский Север".

Справка. М. Старостин родился в крестьянской семье. Его внучка И. Хмелевская, приехавшая на мурманскую презентацию норвежского издания, рассказала, что он был в семье из 5 детей старшим, поэтому был вынужден работать с детства. В 1933 г. Старостин вступил в Военно-инженерную академию им. Куйбышева, с 1939 г. по решению ЦК ВКП(б) его перевели в Мурманскую область. Позже он создал легендарную Полярную дивизию, защищавшую Мурманск осенью 1941 г., организовывал выпуск боеприпасов, добиваясь доставки в Мурманск самолетов, зениток и мн. др. Осенью 1944 г. советская армия вошли на территорию Норвегии, освободив Восточный Финнмарк. Жители северной Норвегии до сих пор благодарны Советской Армии за свое освобождение.





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