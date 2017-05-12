В Вологодской области пытаются найти хозяина бесхозного монастыря

Проверку техсостояния зданий ансамбля Корнильево-Комельского монастыря провели прокуратура и представители комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Местным властям нужно установить право собственности на этот бесхозяйный объект, который разрушается и может быть потерян.



Монастырь на р. Нурома был основан в 15 веке и закрыт в 1924 г. В 30-ые годы прошлого века часть построек была разрушена, а после войны монастырь был тюрьмой, психиатрической больницей, а конце 1980-х г был закрыт. Монастырь оказался не нужен ни епархии, ни властям.



Проведенная проверка показала, что на в Грязовецком районе объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии. Повреждения говорят о непригодности здания к эксплуатации и опасности обрушения конструкций. Охранные обязательства на объекте не оформлены надлежащим образом, а обязанность проводить работы по сохранению объекта возложить не на кого.



Прокуратура подала иск в суд, и в перспективе монастырь сможет оказаться в муниципальной собственности, а обязанности по его сохранению возьмут на себя власти района.



Главный консультант комитета по охране объектов культурного наследия Д. Русанов, рассказал, что департамент культуры делал неоднократные попытки найти пользователя для объекта. Вологодская епархия на свой баланс обременительный объект брать не хочет, потому что понадобится много средств на его восстановление. В органах местного самоуправления его тоже не хотят признавать памятником и регистрировать на него свои права. Суд это право установит, что будет толчком для возрождения монастыря и сохранения его как объекта культурного наследия. Восстановление объекта займет не один год и потребует больших инвестиций.