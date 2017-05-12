В Вологодской области пытаются найти хозяина бесхозного монастыря

Вологодская область >> Культура >> 12.05.2017

Проверку техсостояния зданий ансамбля Корнильево-Комельского монастыря провели прокуратура и представители комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Местным властям нужно установить право собственности на этот бесхозяйный объект, который разрушается и может быть потерян.

Монастырь на р. Нурома был основан в 15 веке и закрыт в 1924 г. В 30-ые годы прошлого века часть построек была разрушена, а после войны монастырь был тюрьмой, психиатрической больницей, а конце 1980-х г был закрыт. Монастырь оказался не нужен ни епархии, ни властям.

Проведенная проверка показала, что на в Грязовецком районе объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии. Повреждения говорят о непригодности здания к эксплуатации и опасности обрушения конструкций. Охранные обязательства на объекте не оформлены надлежащим образом, а обязанность проводить работы по сохранению объекта возложить не на кого.

Прокуратура подала иск в суд, и в перспективе монастырь сможет оказаться в муниципальной собственности, а обязанности по его сохранению возьмут на себя власти района.

Главный консультант комитета по охране объектов культурного наследия Д. Русанов, рассказал, что департамент культуры делал неоднократные попытки найти пользователя для объекта. Вологодская епархия на свой баланс обременительный объект брать не хочет, потому что понадобится много средств на его восстановление. В органах местного самоуправления его тоже не хотят признавать памятником и регистрировать на него свои права. Суд это право установит, что будет толчком для возрождения монастыря и сохранения его как объекта культурного наследия. Восстановление объекта займет не один год и потребует больших инвестиций.





Рекомендуем по теме:

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия

109 объектов культурного наследия Коми направили на госрегистрацию

В Архангельске безвозвратно утрачено несколько культурных объектов

В Вологодской области отмечают день рождения Деда Мороза

Музей-заповедник "Кижи" отметил 50-летие

В Кандалакше открылся бассейн-долгострой


Компания «Петон»: перспективная работа для ответственных людей

Зоозащитники Петрозаводска вышли на митинг против передвижных зоопарков, цирка, дельфинариев

Мурманские ветеринары диагностируют заболевание семги

Защиту частного бизнеса обсудили на форуме в Архангельске

Инту ждет экономический подъем

В Архангельске прошел этап стартап-тура Open Innovations Startup Tour

В селах НАО проводятся ликбезы по вопросам господдержки аграриев и фермеров
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета