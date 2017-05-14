В столицу Коми приехал с гастролями Воркутинский драмтеатр

Республика Коми >> Культура >> 14.05.2017

В столицу Коми приехал с гастролями Воркутинский драмтеатр. Труппа представит на суд зрителя 6 своих лучших спектаклей.

Дружба между воркутинским и сыктывкарским театрами существует несколько десятков лет, но последний раз гости из Воркуты были в Сыктывкаре два года назад.

Худрук Воркутинского драмтеатра В. Ножкин рассказал, что в столице Коми их всегда принимают тепло. Здесь обосновалась так называемая воркутинская диаспора. Это ценители театрального искусства, которые пишут письма в театр, приезжают на премьеры, ждут гастролей и первыми окупают билеты.

В Сыктывкар приехала почти вся труппа. Старожил ВДТ А. Аноприенко охарактеризовал этот состав как профессионалов, поднаторевших в своем деле, и серьезных актеров. Все актеры понимают свои роли, чувствуют их, умеют быть частью коллектива. Здесь и залуженные артисты, и молодежь, которая у них учится.

Каждый приезд в Сыктывкар они называют праздником и экзаменом, поэтому всегда надеются на то, что их работу оценят и поймут, а также по-доброму удивят. В этот раз воркутинцы привезли половину вагона декораций, и по признанию Ножкина, оставили только стол для спектакля "Королева красоты", потому что в Сыктывкаре им пообещали подыскать ему замену.

Гастроли ВДТ открыла "Театральная комедия", которую поставили в прошлом году и которую сыктывкарский зритель еще не видел.
Сегодня в багаже заполярного театра множество наград, и одна из них получена за спектакль "Королева красоты", которая стала дипломантом Международного фестиваля русских театров в 2016 г. в Йошкар-Оле. Зрители также увидят сказку-фантазию "Чуковинки", деревенскую комедию "По соседству мы живем", "Дон Жуан влюбился" и фантасмагорию любви "Село Степанчиково" и его обитатели.





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