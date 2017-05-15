"Покровские встречи" в Вологде открыли "Фестивальное лето"

Фестиваль православной культуры начался на днях в Вологде. "Покровские встречи" – одно из самых масштабных событий в этом году, посвященное 210-летию рождения И. Брянчанинова – выдающегося философа и религиозного деятеля.



Мероприятия открылись божественной литургией на территории усадьбы Брянчаниновых. Здесь же развернулась выставка на тему "Свет, идущий от мудрости". На ближайшие дни запланировано проведение в с. Покровское "Брянчаниновских чтений" и литературного салона "Вологда сентиментальная".



17 мая в библиотеке на ул. М. Ульяновой, пройдет концерт Вологодского отделения Союза композиторов "Музыкальное приношение", на котором выступят представители творческих коллективов Детского музыкального театра, колледжа искусств и камерного хора Кантилена



18 мая фестивальная программа пройдет в областном колледже искусств, где перед зрителями выступит камерный ансамбль "Солисты Москвы" и народный артист СССР Ю. Башмет. В их исполнении прозвучит музыка Чайковского, Грига, Моцарта, Бизе и Паганини.



19-24 мая в усадьбе Брянчаниновых пройдут литературно-музыкальные салоны, программа "Я к вам пишу…", а также праздник народных традиций и истории "День славянской письменности и культуры".



Закончится фестивальная программа в Софиевском соборе 25 мая концертом мужского хора облфилармонии "Тебе поет моя душа".



Вологжане всегда интересовались фестивалем, поэтому посещают все его мероприятия, но особенно они любят концерт "Малиновый звон Пасхи" в Консисторском дворе. На нем выступают коллективы Вологодской епархии и города.



Справка. "Покровские встречи" на Вологодчине проводятся 8-ой раз и служат стартовой точкой масштабной программы "Фестивального лета Вологодской области". Летом в регионе запланировано проведение 8 больших фестивалей, и 4 из них пройдут в Вологде.