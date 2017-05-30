В Мурманске прошел финал конкурса сотрудниц учреждений уголовно-исполнительной системы "Мисс-УИС"

В ДК Ленинского округа Мурманска прошел финал конкурса сотрудниц учреждений уголовно-исполнительной системы "Мисс-УИС".



Парад профессионализма и красоты затянулся на два дня. До того, как появиться в финале девушкам предстояло пройти нетрадиционный для конкурсов красоты этап профессионального мастерства. Красавицы соревновались в стрельбе из пистолета, выявляли сильнейших в применении боевых приемов борьбы и строевом смотре. Также на их хрупкие плечи, точнее ноги, легла кроссовая дистанция 1 км и 50 м плавания на скорость в бассейне "Авангард".



Физическая выносливость продолжилась умственными испытаниями. Девушки прошли тестирование по знанию законодательства России, регламентирующего деятельность УИС. Удивительно, что после таких испытаний в день финала красавицы выгладили шикарно и обворожительно.



Творческий этап оказался самым простым в физическом плане. От участниц требовалось несколько раз выйти на сцену, представляя поочередно свои вокальные, театральные и литературные способности. Они рассказывали о любви к родному краю и о том, какой представляют свою профессию. Зрителям понравился конкурс "УИС-кино", на котором участницы выступили в роли озвучки для отечественного фильма, чтобы получить рекламный ролик о своей работе, а персонажи любимых героев звучали совершенно по-другому, но не менее интересно.



Завершилась шоу-программа "Офицерским балом", на который дамы вышли в вечерних платьях и исполнили со своими кавалерами танец-шествие полонез. Это было самым красивым зрелищем и максимально соответствовало тому, что называется "конкурс красоты".



Победительницу выбирали по количеству набранных баллов. По итогам всех дней соревнований из 6 красавиц лучшей стала К. Хрушкова из ИК №20 п. Зеленоборский.