На постановку "Гадкого утенка" в театре кукол Мурманска выделили грант в 250 тыс. руб.

В Мурманском театре кукол приступили к репетиции нового спектакля "Гадкий утенок", для чего пригласили режиссера П. Васильева и художника А. Торик из Санкт-Петербурга.



"Гадкий утенок" - сказка Х. К. Андерсена, рассказывающая об удивительном перевоплощении некрасивого и не принятого стаей малыша-птенчика, который вырос и великолепного лебедя. Но, несмотря на простоту и извечность сюжета, рассказать историю в кукольном спектакле непросто.



П. Васильев приехал в Мурманск как раз для того чтобы сделать постановку максимально интересной, драматической и поучительной, не потеряв при этом сюжет сказки. Васильев оценил высокий уровень художественно-постановочного цеха, который работает над созданием кукол и декораций к спектаклю, также он отметил талант артистов. При создании постановки большой акцент старались сделать на зрелищность, поэтому вместе с художником Петр старался найти вдохновение в картинах художников Русского Севера, что сделать спектакль более уютным и сказочным.



Если Васильев приехал в Мурманск впервые, то А. Торик бывает здесь довольно часто. Ее приглашают в театр кукол, где она встречается с героями спектаклей "Бармалей", "Золотой ключик", "Колобок", делает к ним декорации.



Напомним, что в апреле Мурманскому театру кукол был выделен грант 250 тыс. руб. на постановку спектакля "Гадкий утенок". Грант поступил от Союза театральных деятелей. Всего на его соискание было выдвинуто 210 заявок, но деньги получили под свои проекты только 43 участника.



Премьера детского кукольного спектакля "Гадкий утёнок" пройдет 17 июня. Руководство театра ожидает аншлаг, потому что летние каникулы уже наступили, и детей массово будут приводить на театральные постановки в рамках программы пришкольных детских лагерей.