Карельский центр добровольчества объявил набор волонтеров на Соловки

Республика Карелия >> Культура >> 02.06.2017

Карельский центр добровольчества объявил набор волонтеров на Соловки.

В период 8-16 июля 22 добровольца отправятся на Соловецкие острова для помощи в Соловецком подворье, которое знакомит с историей архипелага, его культурой, вдохновляет видами Севера. Волонтеры должны будут создать видеожрунал и фоторепортаж о ходе реализации проекта.

Первая за последние годы поездка команды волонтеров – это событие и для Карелии, и для Соловков. Раньше на островах принимали помощь от волонтеров с Центральной России, ежегодно приезжавших на работу. Это стало своеобразным поводом для Карельского центра развития добровольчества позаботиться о налаживании сотрудничества с Соловецким подворьем.

Для команды Карелии это новое направление работы, в котором они соприкоснуться с религией, изучат основы православия. Проект даст молодежи духовные ориентиры, подтолкнет к исследованию новых территорий. Для тех, кто бывает здесь летом, это место становится притягательным, сюда хочется вернуться.

Проект под названием "Молодежный диалог на местах Соловецкого архипелага" стал возможен благодаря малому гранту Православной инициативы и ресурсам центра развития добровольчества. Имея финансовую поддержку участники экспедиции получили возможность бесплатно проезда из Рабочеостровска до Соловков, проживания, питания в походных условиях. Также они будут принимать участие в экскурсиях, беседах, вечерних культурных программах, волонтерской работе. До г. Кемь или Петрозаводска им придется добираться своим ходом, и только оттуда будут организованы трансферы.

Чтобы попасть в число 22 счастливчиков, кандидатам предстоит заполнить анкету и пройти собеседование, а после – отбор и инструктаж-подготовку. Заявителям должно быть более 18 лет и за их плечами должна быть работа в социально значимом направлении.





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