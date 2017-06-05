Красоту северных маяков можно оценить на выставке "Огни Северных морей"

Архангельская область >> Культура >> 05.06.2017

В холле Северного морского музея Архангельска открылась выставка члена Общества акварелистов Санкт-Петербурга, преподавателя программы "Юный художник" А. Михайловой.

Как понятно из направления детальности художницы, работает она в технике акварели, поэтому и работы, представленные в экспозиции, по большей части акварель. Сюжеты картин объединены тематикой Русского Севера. Это морские и природные пейзажи, объекты архитектуры и мн. др. Затронута в работах и тема маяков.

Она возникла в 2012 г. в рамках экспедиционно-выставочного проекта "Маяки Севера России". Анна готовила для него серию пейзажей с изображением маяков Балтийского, Баренцева и Белого морей. Выставка проходила в Санкт-Петербурге в 2015 г. прямо на ледоколе "Красин". Но с того времени появились новые работы, которые сейчас представлены в Северном морском музее.

Цель выставки – показать, что огромные и мало чем интересные с точки зрения архитектуры строения на берегу мысов и островов, по-своему прекрасны и могут выглядеть в разных ракурсах как произведения искусства, достаточно увидеть их в спокойную погоду на рассвете или закате.

Экспозиция будет интересна тем, кто любит Север, море, разбирается в технике акварели. Особенно она заинтересует профессиональных художников и тех, кто учится в художественных школах и любит рисовать. Несмотря на то, что выставка носит название "Огни северных морей", не все картины посвящены морю и маякам.

Художница сочетает свои умения в рисовании с эмоциями от путешествий по Скандинавии и Северу России. Она работает на пленэре, занимается выставочной деятельностью, преподает в формате студий и мастер-классов. Михайлова является кандидатом в члены Союза Художников РФ.

"Огни Северных морей" – это работы в основном новые, написанные в этом году. Увидеть их можно будет до конца лета.





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