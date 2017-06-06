В Центральной библиотеке Никеля открылась выставка "Города. Лица" В. Смоленского, фотохудожника из Раякоски.



Родился Смоленский в 1937 г. в Мурманске, после 7-го класса школы поступил в мореходное училище, а через три года понял, что выбрал не ту профессию. Но к этому времени он успел поработать на СРТ "Шексна" помощником кочегара и учеником машиниста. Также Вячеслав служил в Польше, в автомобильной роте, а через 2 года был назначен старшиной. В 1964 г. он поступил на отделение Ленинградского института физкультуры, а после проработал в нескольких школах Мурманска учителем физкультуры. Волей случая он оказался в поселке Раякоски, где была школа, построенная норвежцами. Стиль школы настолько понравился Смоленскому, что он был раз поработать здесь учителем физкультура, а его жена работала в этой же школе преподавателем английского языка. Семья перебралась в поселок в надежде не задерживаться здесь надолго, но в результате осталась на 46 лет.



Вячеславу Александровичу в этом году исполнилось 80 лет, а он до сих пор учит детей физкультуре. Учитель решил увлечь школьников не только спортом, но и фотографией. В 1979 г. он организовал киностудию "Лапландия", в 1983 г. - школьную фотостудию под таким же названием. Сейчас Смоленский обучает в ней детей тонкостям фотомастерства, и за долгие годы работы студия организовала массу выставок и получила немало наград и дипломов. Его ученицы А. Суворова и М. Черанева были удостоены президентских грантов, киностудия "Лапландия" получила приз за фильм "Прошу милосердия" на фестивале "Северное сияние". В. Смоленский часто участвует в фотоконкурсах. 3 года назад он завоевал бронзовую медаль на международном конкурсе за фильм "Эхо прошедшей войны". Его работы два раза выставлялись в краеведческом музее и областной библиотеке Мурманска.



В Никеле выставка будет работать до середины июля, после чего переедет в детскую библиотеку Заполярного.