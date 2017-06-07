Национальная библиотека Карелии проведет пешеходную экскурсию по петрозаводской ул. Пушкинской

Республика Карелия >> Культура >> 07.06.2017

Завтра в 18.00 Национальная библиотека Карелии сделает подарок горожанам - в рамках проекта "Читайте улицы как книги!" проведет пешеходную экскурсию по ул. Пушкинской. Экскурсоводами выступят специалисты отдела краеведческой и национальной библиографии и литературы библиотеки. Они проведут всех желающих по ул. Пушкинской, на которой и находится их библиотека с 1959 г.

Ул. Пушкинская – старейшая в Петрозаводске. Ее современную застройку начали только после ВОв. Тогда здесь появились: Дом физкультуры, Публичная библиотека (ныне Национальная), Карельский госпединститут и Карельский научный центр. Экскурсия даст возможность узнать больше об ее истории, о том, с кем связано ее название – А. Пушкиным или пушками, отлитыми Александровским заводом. Несмотря на то, что сама по себе улица за плечами не имеет даже вековой истории, местные жители до сих пор не знают историю происхождения ее названия.

Сотрудники библиотеки решили пойти навстречу жителям города, которые в большинстве своем мало знакомы с историей собственного города. Они проходят ежедневно мимо многих зданий, идут по одним и тем же улицам, и понятии не имеют, что каждая из них пропитана историей и событиями.

Экскурсию решили сделать пешеходной, потому что только так можно заглянуть в самые потаенные уголки. Иногда всего за несколько десятков лет внешний вид улиц и зданий на них меняется настолько сильно, что их уже трудно узнать даже по фотографиям.

Во время экскурсии по Соборной площади людям покажут фотодокументы, исторические материалы из фондов Нацбиблиотеки, наглядно иллюстрирующие историю Петрозаводска.

Подобные подарки местным жителям сотрудники библиотеки хотят сделать регулярными.





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