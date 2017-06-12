Фестиваль "Териберская волна" посвятили 79-летию Мурманской области

День России и финальную часть празднования 79-летия Мурманской области отметили на берегу Баренцева моря. Фестиваль "Териберская волна" стал финальным аккордом праздников.



Организаторы мероприятия - облкомитет по культуре, Дворец культуры им. С. Кирова, правительство региона.



Для зрителей была подготовлена обширная программа с выступлениями творческих коллективов, ярмаркой изделий декоративно-прикладного искусства, знаменитым териберским хлебом.



Фестиваль дал возможность узнать ближе самобытную культуру региона. С Териберки берет начало Кольская земля. Это одно из красивейших мест на полуострове, которое, увы, не радует хорошей погодой, поэтому и в день празднования было пасмурно.



Коллективы Кировки порадовали зрителей танцами и песнями, члены клубов исторической реконструкции на время перенесли присутствующих в Х век, военнослужащие показали методы захвата и освобождения заложников. Берег моря также не остался не озвученным. Здесь люди фотографировались, собирали ракушки и дышали свежим воздухом.



Всего в городе, несмотря на его миниатюрность, работали пять площадок, на которых можно было увидеть свою программу. Некоторые из них охватили выставками, некоторые - мастер-классам. Особой популярностью пользовались места, где можно было попробовать разнообразные яства, кулинарные изделия из продуктов Арктики.



Напомним, что это уже вторая попытка провести фестиваль. Первый раз его пришлось отменить из-за погодных условий, когда все дороги к поселку замело снегом, несмотря на то, что на календаре был конец мая. Погода часто делает Териберку недоступной. Например, зимой отсюда две недели не могли выбраться туристы, приехавшие на экскурсию, потому что дороги замело снегом.

