В Сыктывкаре прошла выставка-ярмарка изделий хэнд-мейд "Феерия творчества"

Республика Коми >> Культура >> 14.06.2017

В Сыктывкаре на ул. Коммунистической прошла выставка-ярмарка изделий хэнд-мейд "Феерия творчества". 20 мастеров представили свои работы, сделанные своими руками.

Мастера прикладного творчества представляли разные виды работ. Большая часть из них была посвящена украшениям и бижутерии ручной работы. Группа "Бирюлькино" по доступным ценам предлагала серьги, заколки, закладки из полимерной глины. Массивные колье и бусы с украшением из роз были оценены их автором Е. Варава в 1 тыс. руб. Встречались изделия и более дешевые, например, оригинальные бусы из бисера. Помимо украшений были представлены вышитые из бисера иконы, игрушки, текстильные цветы, сувенирные деревца, бижутерия.

Несколько мастеров представили кукол собственного изготовления. Это были куклы - герои советских мультфильмов - домовята, животные. Одной из самых дорогих был "Господин Мопс" за 4 тыс. руб. Мастер Е. Захарова объяснила, что ей пришлось работать над игрушкой почти 2 недели, поэтому цена изделия соответствует вложенной в него энергетике и времени. Все подобные куклы в одном экземпляре и имеют современный паспорт.

Сувениры с символикой Коми заняли особое место на ярмарке. Творческая мастерская "Югыд арт" предлагала свитера, подушки, шапки с национальным орнаментом и изображением мифологических персонажей. Предприниматель Н. Бережная выставила на продажу магниты "коми лыжи", оленей, куколок и мини-валенки и рукавичками.

Деревянные сувениры представил предприниматель А. Некрасов, который сделал прикладное творчество основным источником дохода. Его поделки - промысловые календари, шкатулки, магниты и часы с гербом и Коми, значки.

Сыктывкара Н. Никитина предложила горожанам часы-мандалы из разноцветных ниток, на которых цветовая гамма может влиять на разные стороны жизни - семейную, финансовую, любовную. Если такие часы повесить в правильном месте, они будут менять жизнь в нужном направлении.





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