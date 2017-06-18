На Вологодчину из Москвы привезут образ преподобного Кирилла

Вологодская область >> Культура >> 18.06.2017

В Кириллове идет подготовка к празднованию 620-летия со дня основания Кирилло-Белозерского монастыря. Готовится много выставок, научных конференций, и уже 22 июня в экспозиции "История Кирилло-Белозерского монастыря" будут представлены иконы из Третьяковской галереи. Их привезут из Москвы, и многие из них написаны еще при жизни святого покровителем региона - преподобным Д. Глушицким.

Также на выставке будет представлена икона "Богоматерь Одигитрия", написанная в конце XIV в., которая находилась у Кирилла всегда. По легенде она сопровождала его во время странствий и поисков места для свершения подвигов, указанных Богородицей. Эти иконы были отправлены в Москву несколько десятилетий назад, а пока в музее Кириллова выставляются их копии.

Также в музее-заповеднике откроется межрегиональная научная конференция, в которой будут участвовать представители Института истории РАН, академии художеств, музеев, реставрационных мастерских Санкт-Петербурга, Вологды, Москвы, Архангельска, Кириллова, Сыктывкара, Череповца, Екатеринбурга, приедут иностранные гости из Музея русских икон Печчоли (Италия) и латвийского Института староверия.

Во время юбилейных мероприятий на территории выставочного комплекса Кирилло-Белозерского заповедника, в Народном доме, пройдет выставка "Преподобный Кирилл Белозерский, редкие виды иконографии". Здесь можно будет увидеть единичные образы святого, его изображения на многофигурных и парных композициях. Многие работы стали результатом длительной реставрации и выставляются впервые. В Кириллове экспозиция будет работать до 18 августа, о чем рассказала М. Хаустова, пресс-секретарь Кирилло-Белозерского заповедника.

Завершением торжеств станет концерт Волжского русского народного хора в Новом городе Кирилло-Белозерского заповедника - участника проекта "Фестивальное лето".





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