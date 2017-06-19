IV фестиваля кузнечного мастерства "К?рт Айка" пройдет в с. Корткерос 7- 9 июля

Организаторы IV фестиваля кузнечного мастерства "К?рт Айка" встретились с В. Гончаренко, руководителем Корткеросского района. Они рассказали о сюрпризах, которые готовят для гостей праздника. В этом году он будет посвящен Дню семьи, любви и верности и традиционно пройдет в с. Корткерос 7- 9 июля.



В программу включили 4 основных площадки, но работу на них организуют не так, как раньше. Впервые запланировано проведение различных шоу и флешмоба невест. Кузнецы, мастера, художники, любители со всей страны и зарубежных стран будут работать над арт-объектом "Скамейка любви". Его сделают в виде качели и украсят ею площадь райцентра. Над арт-объектом будут трудиться кузнецы Австрии, Эстонии, Финляндии, Литвы.



Праздник традиционно будет проходить на открытом воздухе, а гости смогут убедиться, что применение наковален и горнов актуально и сегодня. Также гости примут участие в круглых столах, мастер-классах, выставках, смотрах-конкурсах. Для зрителей выступят представители художественной самодеятельности Корткеросского района, гости из многих муниципальных образований республики, молодежь сможет сразиться на танцполе, любители истории оценят реконструкцию боя, свадебные обряды, воспевание кузнецов, для ценителей кузнечного дела пройдет ярмарка "Чудеса кузнецов".



"Изюминкой" фестиваля станут выступления ярославских силачей, которые приедут в Коми впервые.



До начала празднования участники примут участие в конкурсе "Лучший элемент декора для арт-объекта", а победитель в нем определиться с помощью голосования зрителей. Тема домашнего задания - "Элементы декора для арт-объекта на тему Семьи, Любви, Верности". При отборе предпочтение будут отдавать оригинальным технологиям и идеям.

