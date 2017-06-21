Международный фестиваль уличных театров проходит в Архангельске

Традиционным карнавальным шествием по главной улице Архангельска начался Международный фестиваль уличных театров. Праздник растянется на неделю, во время которой на улицах будут выступать лучшие театральные коллективы страны и дальнего зарубежья. В этом году на фестиваль приехали 12 театров.



На Набережной Северной Двины собрались тысячи зрителей, которые уже привыкли к ежегодному карнавалу. Их не напугала даже пасмурная погода. Актеры театров Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Северодвинска, а также представители Аргентины, Дании, Франции, Бельгии, Колумбии поразили яркими необычными костюмами и презентацией. Они проследовали от площади Мира к Театру драмы, где уже под сводами крыши состоялась торжественная церемония открытия.



К фестивалю готовились долго, и в этом году организаторам пришлось особенно сложно, так как катастрофические не хватало финансирования. По этой причине от участия отказался рад коллективов, которые раньше приезжали в Архангельск.

Ходило много слухов о том, что В. Панов хочет закрыть фестиваль, но люди в костюмах все-таки появились на улицах города. Все они говорят на разных языках, но их шествие понятно и без перевода.



Особый гость фестиваля, датский театр "Батида", выступал в столице Поморья на первом фестивале в 1990 г. В этот раз он покажет историю о том, что деньги в жизни решают далеко не все. С. Овесен, режиссёр театра, рассказал, что банки сейчас можно назвать символом общества, которое пытается накопить как можно больше и не останавливается ради этого не перед чем.



В. Панов, президент XXIII фестиваля рассказал, что за время проведения фестиваля в городе увидели и аргентинский цирк, и французских музыкантов, исполняющих джаз, хип-хоп и рок одновременно, и колумбийских барабанщиков с боевой раскраской на лицах.