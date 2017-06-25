Международный фестиваль кружева прошел в Вологде

Феерическое зрелище ждало зрителей, неравнодушных к моде и кружевам. Свои новейшие модели представили дизайнеры молодых брендов, предприятия, зарекомендовавшие себя как производители качественной стильной одежды.



Акцент был сделан на натуральных тканях и оригинальных решениях включения в модели элементов кружева. Яркие и смелые наряды, повседневные и вечерние, костюмы и обычные футболки показали, сколько вариантов может быть при использовании кружев. Многие представленные вещи – это полностью ручная работа, а многие существует только в одном экземпляре.



Кружево несколько сезонов в тренде. Оно может быть стильным, роскошным, строгим и соблазнительным. В этом смогли убедиться зрители дефиле, на котором одна модель была шикарнее другой.



Свои модели в Вологду привезли: бренд KHAN, Julie, Maqmar & Mosho, Olga Kunitsyna, Elena Shipilova. Город представили компания "Снежинка", "Нерум", "Волтри", "Льняная линия", Губернаторский колледж народных промыслов.



Мастера Вологды сотрудничают с зарубежными коллегами. Например, коллекция "Волтри" была создана дизайнером из Италии Л. Маринуччи, вдохновленной льном из Вологды. Новое осмысление темы кружева в молодежной одежде показана в популярной коллекции "ВКружевах".



Дефиле проходило в зале областной научной библиотеки и собрало огромное количество желающих увидеть показ. Изначально его планировали провести в Консисторском дворике Кремля, но по причине непогоды пришлось перенести дефиле в закрытое помещение. Зрители увидели молодежную коллекцию свитшотов и футболок "ВКружевах", узнали о "Русском шике" от группы дизайнера Е. Цирик, художника по кружеву Е. Марочко, мастеров Bela Lena и Т. Шот, и убедились, что в Вологде могут создавать уникальные модные вещи с кружевами.