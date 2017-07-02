В Череповец приехали сотрудники московского ГосНИИ реставрации

Вологодская область >> Культура >> 02.07.2017

В Череповец прибыли трое представителей ГосНИИ реставрации, которые проведут обследование мозаичного панно на местном автовокзале. Оно было создано в 1979 г, и сейчас стоит вопрос его сохранения во время реконструкции здания.

Панно - не объект культурного наследия, но местным жителям оно дорого. Они не хотят, чтобы интересная по задумке работа была потеряна для города. Мозаика до сегодняшних дней неплохо сохранилась, хотя в ней есть утраченные элементы.

Специалисты по мозаике и художники-реставраторы исследовали всю поверхность панно, которое занимает 150 м кв., определили места, за которыми есть пустоты, взяли пробы мозаики и крепящего состава. Им важно было разобраться с технологией сохранения. За неделю они собираются определить химический состав проб, узнать, насколько надежное основание и как его укрепить, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Есть сложные моменты, ряд расслоений, но панно в целом крепкое, потому что за столько лет существования и многочисленных ремонтах здания оно почти не пострадало. Это говорит о том, что его делали с соблюдением всех норм. Подобными работами экспертам приходиться заниматься часто, например, в особняках и на кладбищах. По технологии эти работы ничем не отличаются. Для времен СССР это было типичное монументальное произведение.

Руководитель автоколонны С. Орлов рассказал, что только после выводов экспертов будет принято решение, что с мозаикой делать дальше.

Напомним, что мозаику на автовокзале укладывали 3 года, с 1976 по 1979, автор работы — Подлесов, чья подпись выложена мозаикой в нижней части панно. Сюжет работы демонстрирует развитие человечества от его зарождения в первобытные времена до начала полетов в космос.





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