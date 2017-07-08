Усть-Кубинский район отмечает праздник "Устью – праздник, лодке – честь"

В Усть-Кубинском районе празднуют полюбившийся жителям Вологодской области праздник. Праздничные мероприятия уже стартовали с конкурса песочных скульптур "Песочные фантазии" на набережной. В этом году тематикой работ выбрали охрану окружающей среды.



Также в рамках празднования была открыта "Доска почета" и фотовыставка "Родной земли многоголосье". Но главным событием вчерашнего дня стало официальное открытие XVII конкурса профмастерства по изготовлению лодок, чем издавна славилась эта земля.



На реке Кубене состоялся заплыв на весельных лодках, который завершился культурной программой – концертом "Пусть летит моя песня на Кубеной".



Сегодня уже с раннего утра рыбаки собрались, чтобы принять участие в конкурсе по ловле рыбы на удочку, после чего на реке Петровке прошел конкурс на лучшую уху на костре, приготовленную из только что выловленной рыбы. На дегустационных площадках все желающие могут попробовать кулинарные творения вологодских поваров.



На ул. Советская открылась Устьянская ярмарка, где была показана интерактивная ретроспектива "Район советского периода". Здесь же можно было увидеть выставку эколакатов "Общее местообитание", афиши праздников района, запланированных на ближайшие два месяца.



У Трактира на Советской открылась площадка "Вкусные лодочки", на которой кулинары представили фирменные полутораметровые пироги в виде лодок, а попробовать их можно было под музыкальное сопровождение концерта "Из деревни родом". Чуть позже здесь начнется конкурс частушек "Напекли мы вкусных лодок".



На набережной Кубены работает интерактив "Лодочная пристань" первого конкурса художественного, технического и декоративно-прикладного творчества "Лодка в миниатюре".



Вечером закрытие праздника ознаменует концерт творческих коллективов Вологды и Череповца и огненно-пиротехническое шоу вологодцев Bonfire.



