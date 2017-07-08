Усть-Кубинский район отмечает праздник "Устью – праздник, лодке – честь"

Вологодская область >> Культура >> 08.07.2017

В Усть-Кубинском районе празднуют полюбившийся жителям Вологодской области праздник. Праздничные мероприятия уже стартовали с конкурса песочных скульптур "Песочные фантазии" на набережной. В этом году тематикой работ выбрали охрану окружающей среды.

Также в рамках празднования была открыта "Доска почета" и фотовыставка "Родной земли многоголосье". Но главным событием вчерашнего дня стало официальное открытие XVII конкурса профмастерства по изготовлению лодок, чем издавна славилась эта земля.

На реке Кубене состоялся заплыв на весельных лодках, который завершился культурной программой – концертом "Пусть летит моя песня на Кубеной".

Сегодня уже с раннего утра рыбаки собрались, чтобы принять участие в конкурсе по ловле рыбы на удочку, после чего на реке Петровке прошел конкурс на лучшую уху на костре, приготовленную из только что выловленной рыбы. На дегустационных площадках все желающие могут попробовать кулинарные творения вологодских поваров.

На ул. Советская открылась Устьянская ярмарка, где была показана интерактивная ретроспектива "Район советского периода". Здесь же можно было увидеть выставку эколакатов "Общее местообитание", афиши праздников района, запланированных на ближайшие два месяца.

У Трактира на Советской открылась площадка "Вкусные лодочки", на которой кулинары представили фирменные полутораметровые пироги в виде лодок, а попробовать их можно было под музыкальное сопровождение концерта "Из деревни родом". Чуть позже здесь начнется конкурс частушек "Напекли мы вкусных лодок".

На набережной Кубены работает интерактив "Лодочная пристань" первого конкурса художественного, технического и декоративно-прикладного творчества "Лодка в миниатюре".

Вечером закрытие праздника ознаменует концерт творческих коллективов Вологды и Череповца и огненно-пиротехническое шоу вологодцев Bonfire.





Рекомендуем по теме:

Семейный конкурс "Зигзаг удачи" прошел в Сыктывкаре

В Петрозаводске прошел мотокарнавал

В Вологодской области отмечают день рождения Деда Мороза

Сыктывкар лишился возможности стать местом проведения празднования 96-летия республики

В Вологде состоялся праздник осени и цветов

"Красу Арктики 2017" выбрали в Сыктывкаре


Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

В Вологде прошла инвестиционная энергетическая конференция

22 июля в Северном округе Архангельска откроется стадион

В Нарьян-Маре прошла двухдневная Конференция парламентариев Баренцева региона

В Молодежный театр Архангельска нагрянула полиция

В Архангельске проходит форум по вопросам межнационального развития

В Мурманске стало доступным воздушное такси
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета