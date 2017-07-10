Выставка Н. Шевченко "Русский балет" откроется в Национальной галерее Коми

Республика Коми >> Культура >> 10.07.2017

13 июля сыктывкарскому зрителю представят творчество Н. Шевченко, работы которой активно демонстрируются в России и за рубежом. Их покупают в частные коллекции, ими интересуются музеи.

Искусствоведы уверены, что интерес к работам Натан (псевдоним автора) основывается как внутреннем творческом потенциале и манере письма. Она не имеет профессионального художественного образования, и пишет так, как чувствует. Ее картины дают ощущение руки мастера, широкую экспрессивность и способность точно выразить тему.

Тематика балета – одна из лучших в творчестве художницы. Ей она посвятила большую часть своих работ. Из сотен написанных картин на выставке будет показано 70. Часть из них выполнена в последние 5 лет, но есть и такие работы, которые были написаны в этом году, и в Сыктывкаре будут демонстрироваться впервые.

Визуальный ряд работ – это мир русского балета, постановки С. Дягилева, открывшие в начале прошлого века миру его феномен, современный балет, не утративший в наши дни символической идентификации. Русский балет будет представлен в образах людей, которые его создавали и продолжают это делать сегодня – балетмейстеров, композиторов, импресарио и балерин. Художница восполнила в полотна образы И. Рубинштейн, Т. Карсавиной, А. Павловой, В. Нижинского, И. Стравинского, С. Рахманинова, Г. Улановой, Р.Нуриева, М. Плисецкой, У. Лопаткиной, Н. Цискаридзе, Б. Эйфмана.

Особенность творчества Натан – фрагментарность изображенного, дающая автору возможность сконцентрироваться на внутреннем содержании образа, независимо от того, касается это ритма танца или пластики балетных па, раскрывает внутренний мир или известный на весь мир образ или шедевр.

Выставка будет работать до 14 августа.





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