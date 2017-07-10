Университету юных филологов Коми присвоили имя В. Тимина
В сыктывкарском Литературном музее прошла встреча "Читаем Владимира Тимина", которую приурочили к 80-летию рождения народного писателя Коми. На мероприятие пришли люди, долгие годы, работавшие с поэтом, начинающие авторы-учащиеся XVI Летнего университета юных филологов.
Открыла встречу директор музея Д. Холопова, которая поделилась воспоминаниями о жизни В. Тимина.
Руководитель филиала ГРДНТ им. Поленова "Финно-угорский культурный центр РФ" Т. Барахова рассказал, что Тимин был организатором и вдохновителем Летнего университета, в котором многие годы руководил лабораторией художественного письма. С Е. Козловой они разработали уникальные литературные программы. Теперь его наследие, в виде выдающихся произведений будет, делать последующие поколения богаче, благороднее и сильнее.
Т. Барахова озвучила присутствующим предложение присвоить Летнему университету филологов имя основателя, и эту идею поддержали представители творческой интеллигенции Коми.
В заключение встречи учащиеся университета А. Бабиков, Г. Немчинов и В. Рочева прочитали любимые стихотворения В. Тимина, а песни на его стихи исполнили артисты драмтеатра им. Савина А. Кузнецов, М. Поверин, артистка музыкально-драматического театра Н. Канова.
Поэт А. Попов представил присутствующим свои переводы стихотворений В. Тимина на русский язык. К поэтической акции также присоединились кандидат филологических наук Т. Кузнецова, консультант по литературе Союза писателей Коми Е. Афанасьева, корреспондент газеты "Коми му" П. Симпелев и руководитель худжурнала "Арт" Н. Новикова.
Напомним, что учащиеся Летнего университета – старшеклассники Коми – обучаются национальной журналистике, художественному письму, ходят в гости в литературные редакции и встречаются с журналистами.
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