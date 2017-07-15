Экодесант работает на острове Кильдин

Остров Кильдин в последние дни стал точкой притяжения. Сюда приехал десант добровольцев от Северного Флота. Военнослужащие Кольской флотилии и североморские юнармейцы решили очистить остров от мусора.



Бывший засекреченный остров расположен на распутье морских путей. Он прикрывает вход в Кольский залив, что всегда была стратегически важно для военных. Длина острова 18 км, и только на первый взгляд он выглядит обычно. Внутри он переполнен железом, так как во времена СССР здесь стояли военные базы, и даже было несколько поселков. Сегодня здесь валяются куски металлолома и царит разруха. Из 15 тыс. человек личного состава здесь не осталось никого. Зарастают травой вертолетные площадки, военный аэродром и подземные ракетные шахты.



Все это наследие прошлого приехали убирать военные и десант "Юнармии". Всего за 1,5 часа им удалось собрать 1,5 тонны металлолома. Это трубы от транспорта, каркасы, пластины, батареи.



Военный экоотряд работает здесь впервые. Он находится на острове около месяца и уедет только в октябре. Добровольцы подразделений Кольской флотилии планируют вывезти с острова 300 тонн металлолома. В распоряжении военных есть автокран, самосвал, грейдер, грузовик, а вывозить железный мусор острова будут по морю.



Замкомандующего Кольской флотилией Севфлота А. Величко рассказал, что в наследство людям осталось техника, здания, бочки из-под горюче-смазочных материалов. В 2017 г перед экоотрядом поставили задачу собрать металлолом с восточной части Кильдина. В 2018 г на очереди западная часть. На острове снесут старые здания, рекультивируют землю. Уникальный остров пока не имеет статуса заповедника, но должен ему соответствовать, а на это может уйти несколько лет.