В НАО проходит очистка загрязненных территорий

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 28.07.2017

В Баренцевом море на остров Колгуев и в п. Амдерма доставили спецоборудование и технику для очистки территорий от металлолома. Здесь будут очищать территорию от мусора. Выполняемые работы будут осуществляться не за государственный счет, и бюджетные источники использоваться не будут. Мероприятие проходит под эгидой Года экологии.

Глава НАО И. Кошин рассказал, что частная компания займется сбором и переработкой отходов. К работам они привлекают местных жителей, для которых появляется возможность совместить приятное с полезным. Это даст им шанс немного заработать и восстановить родную землю.

В Департаменте природных ресурсов НАО пояснили, что компания, занимающаяся очисткой арктических территорий - профессиональный исполнитель указанных работ, обладает необходимыми опытом, трудовыми, финансовыми и материальными ресурсами для осуществления задуманного.

Утилизация накопленного эковреда – одно из условий улучшения качества природы и экоусловий жизни человека, а восстановление естественных экосистем является центральной задачей госполитики в области экологического развития, в соответствии с государственной политикой.

В прошлом году в рамках такого же проекта, но по сбору металлолома от лишенного железа была очищена территория Нарьян-Мара и п. Искателей и выполнена биологическая и техническая рекультивация участков на мысе Синькин Нос.

Напомним, что действующую программу, направленную на очищение территорий, в том числе арктических, поддержал президент России В. Путин. В Архангельской, Мурманской, Вологодских областях проводятся масштабные работы по очищению островных территорий, подводного пространства, к которым привлекаются все слои населения, от школьников и юнармейцев до военных.





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