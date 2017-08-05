Инфраструктурный проект по утилизации отходов в Арктической зоне идет в плановом порядке

Мурманская область >> Экология >> 05.08.2017

Реализация первого в Арктической зоне проекта по обращению с отходами идет согласно графику. Это констатировала губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе посещения инфраструктурного объекта, который реализуется на основе государственно-частного партнерства.

По словам руководителя региона, в 21 веке уже нельзя отправлять мусор на свалку, как это традиционно делалось еще десятилетие назад. Область решила прервать такую порочную схему и в Год экологии возвести в Междуречье современный мусоросортировочный комплекс и полигон твердых отходов.

Строительство объекта ведет АО «Управление отходами» на основе концессионного соглашения с региональным правительством. Финансируется строительство за счет собственных средств акционерного общества и привлеченных ресурсов. Инвестиции составляют свыше 1,25 млрд. руб.

Единый комплекс позволит обеспечить:

• прием отходов;
• выделение вторичного сырья;
• сортировку мусора;
• размещение и уплотнение неутилизируемых отходов на полигоне.

Сортировочный комплекс в районе Междуречья позволит ежегодно принимать до 250 тыс. тонн мусора. Объемы полигона рассчитаны на 180 тыс. Тонн. Сюда будут везти отходы из всей северной части области. Специально для этого в ЗАТО Североморск и Александровск строятся мусороперегрузочные станции. Сортировку будут производить с помощью современного оборудования, а полигон в отличие от традиционных свалок будет способствовать сохранению чистоты атмосферы, почвы и грунтовых вод.

Губернатор рассказала, что открытие инфраструктурного объекта планируется на конец нынешнего года. Темп работ свидетельствует о том, что сроки сдачи в эксплуатацию завода и полигона вполне реальны. К тому же местные власти оказывают всестороннюю поддержку в реализации приоритетного проекта.

Кроме несомненных достоинств в плане сохранения окружающей природы, открытие комплекса обеспечит северян рабочими местами, наполнит бюджеты всех уровней. Есть надежда, что Мурманская область станет привлекательней и в инвестиционном плане. На базе комплекса планируется также проводить специальные уроки для школьников, посвященные экологическому просвещению.





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