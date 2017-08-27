Апатиты через несколько лет превратятся в хвойный лес

Республика Коми >> Экология >> 27.08.2017

Всероссийская инициатива под названием "Городская ЭКОбомба" охватила за 2 года более сотни городов страны. Недавно она дошла до Апатитов, где местному населению предложили принять участие в высадке кедровых деревьев, елей, сосен, лиственницы. Сделать это предлагают для радикального изменения ландшафта, который сможет за счет хвойных деревьев существенно улучшить экологическую обстановку. Акцию приурочили к началу учебного года, и она может стать хорошей многолетней традицией, не требующей больших финансовых вложений и времени.

В пресс-релизе группы "Городская ЭКОбомба" Апатиты" в соцсети "ВКонтакте" говорится, что если делать подобную высадку саженцев хвойных деревьев в начале каждого учебного года и в конце на выпускном, через 10 лет все школы будут находиться в хвойном бору. Дети будут дышать чистым воздухом, и дети детей тоже. Если во дворе дома посадить хотя бы одну горную сосну или лиственницу, делать это каждый сезон, через 20 лет Апатиты превратятся в хвойный лес, а горожанам не придется беспокоиться за чистый воздух и свое здоровье. Сажать деревья просто, а это вклад в собственное самочувствие. Не нужно перекладывать заботу о себе на других, нужно заботиться о будущем сейчас.

Саженцы деревьев предлагают купить у активистов "Городской ЭКОбомбы", а за репост в соцсетях пресс-релиза обещают бесплатный саженец кедра, который рекомендуют посадить всей семьей. Это будет приятной традицией для семьи, которая через много лет будет гордиться результатом своей работы и наличием своего дерева.

Справка. 50-летний кедр способен насытить воздух фитонцидами для 1 тыс. человек в его ближайшем окружении. Именно по этой причине "Городская ЭКОбомба" делает ставку на хвойные деревья.





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